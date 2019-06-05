«В три клика»: Заработал новый информационный сайт Улан-Удэ

Также в отдельные вкладки выделены новости районов города, которые раньше было практически не найти, они находились глубоко в структуре сайта, и люди не могли узнать о тех или иных событиях.











Впервые появилась интерактивная карта, на ней отображены различные объекты: театры, места для выгула собак, библиотеки и многое другое. По степени необходимости их можно фильтровать. Метка расположения объекта нанесена на карту с адресом, телефонами, номерами автобусов, на которых можно добраться.











Для удобства жителей Улан-Удэ есть вкладка «Вопрос-ответ». В ней опубликованы часто задаваемые вопросы в разных сферах деятельности. Раздел будет постоянно обновляться.











Во вкладке «Медиа» горожане смогут посмотреть фотографии, видео о городе. Также впервые появилась электронная библиотека, где любой желающий сможет прочитать книгу об Улан-Удэ онлайн или скачать её.













Также позаботились и гостях города. Туристы смогут узнать основную информацию в отдельной вкладке на главной странице: как добраться, расстояние от их города до Улан-Удэ, список гостиниц, достопримечательности, экстренные номера телефонов.











В Улан-Удэ заработал информационный сайт города. Теперь горожане всю актуальную информацию смогут найти на портале ulan-ude-info.ruЗдесь объединены сразу три сайта: официальный сайт - ulan-ude-eg.ru, его обновлённую версию представят в июле; информационный сайт города — ulan-ude-info.ru; и «Активный горожанин» — ag.u-ude.ru.- Официальный ресурс должен перестать быть формальной вещью, который существует просто потому, что так положено. Мы считаем, что должна работать эффективная площадка для информирования горожан по широкому сектору важных тем, причём она должна быть по-настоящему полезной и востребованной, - сообщил начальник управления информатизации и информационных ресурсов администрации Улан-Удэ Евгений Мясников.Работа по созданию портала велась с 2018 года. Он создан для удобства горожан, чтобы улан-удэнцы с лёгкостью и быстро смогли найти необходимую информацию. На прежнем сайте для этого нужно было блуждать по разделам и искать нужную вкладку.На новом сайте основные направления деятельности выведены на главный экран, а также разработан удобный поиск: с помощью фильтров, по слову, по отраслям, по тегу.- Структура сайта была разработана таким образом, чтобы к основным разделам сайта можно было перейти не более, чем в три клика. В течение переходного периода, который продлится до июля новостная лента будет публиковаться на ulan-ude-eg.ru и ulan-ude-info.ru, а затем информационный сайт станет основным источником новостей города, – продолжил Евгений Мясников.Мобильной версии сайта нет. Адаптивный дизайн подстроится под размер экрана телефона или планшета.На сайт потратили 938 тысяч рублей, его делала победитель открытого конкурса – Санкт-Петербургская компания «Рунетсофт», специализирующаяся на решениях для госсектора.Сайт будет постоянно пополняться и расширяться в зависимости от потребностей горожан. Свои пожелания можно отправлять на электронную почту site@ulan-ude-eg.ru