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Мэрия Улан-Удэ обновила свой сайт за 930 тысяч рублей

Мэрия Улан-Удэ обновила свой сайт за 930 тысяч рублей
Власть, 
Администрация Улан-Удэ заканчивает модернизацию нового портала города

Сайт администрации Улан-Удэ не обновлялся на протяжении 7 лет. За это время изменились требования к веб-технологиям. Новый сайт разработчики попытались сделать нескучным, устранить сложную структуру, неудобную навигацию. Он будет запущен в июле.

Помимо нового сайта, появятся ещё два других. Это информационный сайт, его запуск назначен на сегодняшний день, а также будет переработан сайт «Активный горожанин», который начал свою работу в конце мая. В совокупности эти сайты создадут портал.

- Все три сайта выполнены в единой стилистике. Они будут объединены общим меню. Например, если человек будет находиться на любой странице информационного сайта, то он в один клик сможет перейти к официальному сайту или к «Активному горожанину, – рассказал начальник отдела управления информатизации и информационных ресурсов администрации города Михаил Павлов.

Информационный сайт позиционируется как ресурс о городе. Он предназначен для размещения информации о повседневной жизни города, это вопросы ЖКХ, социальной сферы, транспорта, образования и других. Материалы на этом сайте обещают подавать простым и доступным языком.

Официальный сайт полностью будет сосредоточен на органах местного самоуправления и их деятельности. В нём также будет упрощена система поиска информации.

Сайте «Активный горожанин» принимает жалобы и пожеланиями людей, также там доступна интерактивная карта с проблемными точками города.

- За первые две недели работы сайта «Активный горожанин» возросла посещаемость, вследствие этого увеличилось количество обращений. Люди активно интересуются решением проблем в городе, – добавил Михаил Павлов.

Новая версия сайта будет адаптивна для любых мобильных устройств, затруднения с отправкой сообщения были устранены.

По результатам торгов новый портал города улан-удэнской казне обошёлся в 930 тысяч рублей.
сайт Мэрия Улан-Удэ
 
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