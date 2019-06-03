Администрация Улан-Удэ заканчивает модернизацию нового портала города
Сайт администрации Улан-Удэ не обновлялся на протяжении 7 лет. За это время изменились требования к веб-технологиям. Новый сайт разработчики попытались сделать нескучным, устранить сложную структуру, неудобную навигацию. Он будет запущен в июле.
Помимо нового сайта, появятся ещё два других. Это информационный сайт, его запуск назначен на сегодняшний день, а также будет переработан сайт «Активный горожанин», который начал свою работу в конце мая. В совокупности эти сайты создадут портал.
- Все три сайта выполнены в единой стилистике. Они будут объединены общим меню. Например, если человек будет находиться на любой странице информационного сайта, то он в один клик сможет перейти к официальному сайту или к «Активному горожанину, – рассказал начальник отдела управления информатизации и информационных ресурсов администрации города Михаил Павлов.
Информационный сайт позиционируется как ресурс о городе. Он предназначен для размещения информации о повседневной жизни города, это вопросы ЖКХ, социальной сферы, транспорта, образования и других. Материалы на этом сайте обещают подавать простым и доступным языком.
Официальный сайт полностью будет сосредоточен на органах местного самоуправления и их деятельности. В нём также будет упрощена система поиска информации.
Сайте «Активный горожанин» принимает жалобы и пожеланиями людей, также там доступна интерактивная карта с проблемными точками города.
- За первые две недели работы сайта «Активный горожанин» возросла посещаемость, вследствие этого увеличилось количество обращений. Люди активно интересуются решением проблем в городе, – добавил Михаил Павлов.
Новая версия сайта будет адаптивна для любых мобильных устройств, затруднения с отправкой сообщения были устранены.
По результатам торгов новый портал города улан-удэнской казне обошёлся в 930 тысяч рублей.
Мэрия Улан-Удэ обновила свой сайт за 930 тысяч рублей
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