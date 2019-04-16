Глава Бурятии уволил одного и назначил трёх чиновников

Изменения касаются администрации главы, а также ЗАГС
Глава Бурятии Алексей Цыденов произвёл ряд кадровых изменений.
Первое – это назначение указом главы региона Ольги Васильевой на должность заместителя председателя комитета по совершенствованию государственного управления администрации главы и правительства Бурятии - начальника отдела сопровождения и контроля проектов. С ней заключен служебный контракт с 15 апреля.
Возглавляет комитет Ирина Смоляк, которая ранее занимала пост заместителя руководителя администрации главы и правительства Бурятии – председателя информационно-аналитического комитета.
Второе назначение касается другого комитета в аппарате администрации главы.
- Назначить Бадмаева Баярто Борисовича на должность заместителя председателя контрольного комитета главы Республики Бурятия – начальника отдела контроля и внутреннего аудита с испытательным сроком 6 месяцев и заключить с ним служебный контракт, - говорится в указе Алексея Цыденова.
Ещё одно кадровое изменение произошло в управлении ЗАГС Бурятии. Постановлением правительства республики на должность заместителя начальника управления ЗАГС республики - начальника отдела организации деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния с испытательным сроком 6 месяцев назначена Наталья Авдеева. С ней также заключён служебный контракт.
Также постановлением правительства Бурятии от должности первого заместителя министра сельского хозяйства республики освобождён Пётр Брыков.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале апреля в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона официально подтвердили отставку Петра Брыкова. Последний написал заявление об уходе с поста 3 апреля. Заявление находилось на согласовании.
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