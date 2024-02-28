В дацане Бурятии установят гигантский молитвенный барабан во благо всех россиян

Общество, Фото: Cергей Тарасенко

Он обойдётся в треть миллиона рублей



В Курумканском дацане «Гандан Ше Дувлин» появится огромный молитвенный барабан – Хүрдэ – диаметром в 120 и высотой в 196 сантиметров с мантрами Тары. Об этом сообщил в соцсетях настоятель буддийского храма Еши Намжил Лама (Олег Намжилов).



- Хүрдэ будет шестигранным, с остеклением из оргстекла, чтобы были видны стопки мантр. Их вес превысит 400 килограммов, а вес всей конструкции составит где-то 600, – написал Олег Намжилов на официальной странице дацана во «ВКонтакте». – Металлические трубы забетонируют. На них будет железный каркас с двумя мощными подшипниками, способными выдержать и вращать более двух тонн. В центре установим главную опорную трубу со стенкой толщиной в один сантиметр. Должна получиться очень прочная и долговечная конструкция.



Над хүрдэ появится навес в буддийском стиле с узорами, орнаментами, символами и статуэтками Тары. По предварительным подсчётам, обойдётся молитвенный барабан в 330 тысяч рублей.



- В наше смутное трудное время мы можем внести свой вклад только такими практиками, – подчеркнул Еши Намжил лама. – Очень важно сохранить своё единство, целостность, свою культуру, веру и ценности. Тара – это мать всех Будд. Она помогает излечиться от болезней и ядов, защищает от врагов, оружия и увечий, усмиряет распри и конфликты. Воздвигнув этот молитвенный барабан, мы будем молиться за всех соотечественников.



В хүрдэ вложат 100 000 листов. На каждом напечатают 1440 мантр Тары.



- Получится 144 000 000 мантр матери всех Будд. Одно вращение равносильно такому количеству начитываний. Таким образом, каждое будет посвящено благу всех жителей нашей огромной страны, – пояснил настоятель «Гандан Ше Дувлин». – На тонком энергетическом уровне благая сила этой мантры распространится во все стороны, во все миры. Установив это хурдэ, мы, собственники, будем иметь причастность к каждому вращению, к каждой добродетели, совершённой им.



В дацане есть специальная книга-реестр с именами всех спонсоров, оплативших установку подобных объектов. На больших ежегодных молебнах эти списки читают и освящают дымом благовоний. Внести свой вклад в создание молитвенного барабана может любой желающий. Все реквизиты есть на официальной странице дацана в ВК.