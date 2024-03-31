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Для бурятского дацана начали изготавливать гигантский молитвенный барабан

Для бурятского дацана начали изготавливать гигантский молитвенный барабан
Общество,  Фото:vk.com/kurumkan.datsan
В хурдэ вложат 144 миллиона мантр

В конце февраля стало известно, что в Курумканском дацане «Гандан Ше Дувлин» появится огромный молитвенный барабан – хүрдэ – диаметром в 120 и высотой в 196 сантиметров с мантрами Тары. Об этом сообщил в соцсетях настоятель буддийского храма Еши Намжил Лама (Олег Намжилов).

Изготовление сооружения уже началось. Фото с ним ширээтэ лама опубликовал на официальной странице дацана во «ВКонтакте».



Ранее сообщалось, что хүрдэ обойдётся в 330 тысяч. Однако собрать удалось уже 608 690 рублей.

- Возможно, возникнут непредвиденные расходы, из-за которых стоимость немного увеличится, – отметил Олег Намжилов. – Ещё следует учесть расходы на транспортировку всей конструкции из Улан-Удэ до Курумкана. Поэтому подождём окончания всех работ, чтобы назвать окончательную стоимость проекта.

Сварочные работы тем временем завершились. Каркас собрали и покрасили и уже взялись за изготовление пластиковой крыши.

- Решили делать её в виде гриба – то есть без опорных металлических столбов. Пластиковая крыша ведь значительно легче, да и столбы не будут мешаться при обходе. Затем начнётся печатание мантр. Оставшиеся деньги планирую пустить на следующее, такое же большое хурдэ, но с другими мантрами в закладке, – подчеркнул настоятель «Гандан Ше Дувлин».

Сам молитвенный барабан будет шестигранным, с остеклением из оргстекла, чтобы были видны стопки мантр. Их вес составит более 400 килограммов, а всей конструкции – около 600.

- Металлические трубы забетонируют. На них будет железный каркас с двумя мощными подшипниками, способными выдержать и вращать более двух тонн. В центре установим главную опорную трубу со стенкой толщиной в один сантиметр. Должна получиться очень прочная и долговечная конструкция, – заявил ранее Еши Намжил лама.

Хүрдэ украсит навес в буддийском стиле с узорами, орнаментами, символами и статуэтками Тары.

- В наше смутное трудное время мы можем внести свой вклад только такими практиками, – писал Олег Намжилов. – Очень важно сохранить своё единство, целостность, свою культуру, веру и ценности. Тара – это мать всех Будд. Она помогает излечиться от болезней и ядов, защищает от врагов, оружия и увечий, усмиряет распри и конфликты. Воздвигнув этот молитвенный барабан, мы станем молиться за всех соотечественников.

Всего в хүрдэ вложат 100 000 листов. На каждом напечатают 1440 мантр Тары.

- Получится 144 000 000 мантр матери всех Будд. Одно вращение равносильно такому количеству начитываний. Таким образом, каждое будет посвящено благу всех жителей нашей огромной страны, – пояснил лама. – На тонком энергетическом уровне благая сила этой мантры распространится во все стороны, во все миры. Установив хүрдэ, мы, собственники, будем иметь причастность к каждому вращению, к каждой добродетели, совершённой им.

В дацане есть специальная книга-реестр с именами всех спонсоров, оплативших установку подобных объектов. На больших ежегодных молебнах эти списки читают и освящают дымом благовоний. 
дацан буддизм лама

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