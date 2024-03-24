Семьи Бурятии могут поучаствовать в музыкальном конкурсе

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Заявки принимаются до конца весны



В Год семьи проект патриотической песни «Родники» запускает новый специальный конкурс «Вместе. Музыкальная семья года по версии «Родников» (6+). В конкурсе могут принять участие все творческие семьи страны, где есть музыканты, певцы, творческие династии. Самая музыкальна семья года получит главный приз один миллион рублей.



В качестве заявок конкурсантам необходимо прислать мини-фильмы с историей своей музыкальной семьи. В них обязательно должны звучать созданные или исполненные музыкальные произведения или их фрагменты.



Стиль, жанр и формат фильма – свободные. Это могут быть художественный или документальный фильм, хроника, киноэссе и фильм-дневник, фильм-интервью, анимационный фильм, снятый профессионально или на телефон. Хронометраж фильма – до 7 минут.



Заявки принимаются до 31 мая. С 1 по 15 июня жюри выберет семь лучших фильмов, которые 16 июня будут размещены на сайте «Родники».



Финал конкурса состоится 8 июля, в День семьи, любви и верности, в Москве. Семь семей-номинантов примут участие в финальном концерте с онлайн-трансляцией, на котором прозвучат песни из фильмов конкурсантов. Во время концерта жюри определит победителя — самую музыкальную семью года по версии «Родников».



Возрастное ограничение 6+

