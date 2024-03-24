24 марта

23 марта

22 марта

Популярное

Семьи Бурятии могут поучаствовать в музыкальном конкурсе

Семьи Бурятии могут поучаствовать в музыкальном конкурсе
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Заявки принимаются до конца весны

В Год семьи проект патриотической песни «Родники» запускает новый специальный конкурс «Вместе. Музыкальная семья года по версии «Родников» (6+). В конкурсе могут принять участие все творческие семьи страны, где есть музыканты, певцы, творческие династии. Самая музыкальна семья года получит главный приз один миллион рублей.

В качестве заявок конкурсантам необходимо прислать мини-фильмы с историей своей музыкальной семьи. В них обязательно должны звучать созданные или исполненные музыкальные произведения или их фрагменты.

Стиль, жанр и формат фильма – свободные. Это могут быть художественный или документальный фильм, хроника, киноэссе и фильм-дневник, фильм-интервью, анимационный фильм, снятый профессионально или на телефон. Хронометраж фильма – до 7 минут.

Заявки принимаются до 31 мая. С 1 по 15 июня жюри выберет семь лучших фильмов, которые 16 июня будут размещены на сайте «Родники».

Финал конкурса состоится 8 июля, в День семьи, любви и верности, в Москве. Семь семей-номинантов примут участие в финальном концерте с онлайн-трансляцией, на котором прозвучат песни из фильмов конкурсантов. Во время концерта жюри определит победителя — самую музыкальную семью года по версии «Родников».

Возрастное ограничение 6+ 
конкурс семьи

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии вырос спрос на таксистов
В Бурятии вырос спрос на таксистов
Общество, 24.03.2024
Работодатели готовы платить 100 тысяч рублей 
Во дацанах Бурятии помолятся о погибших в «Крокус Сити Холле»
Во дацанах Бурятии помолятся о погибших в «Крокус Сити Холле»
Общество, 24.03.2024
«Мы скорбим вместе с вами», - отметили в Буддийской традиционной Сангхе России
По Бурятии переменная облачность
По Бурятии переменная облачность
Общество, 24.03.2024
Утром и днём по северному Прибайкалью снег
С начала года в Бурятии зафиксировано 17 случаев возгорания сухой травы
С начала года в Бурятии зафиксировано 17 случаев возгорания сухой травы
Общество, 23.03.2024
Во избежание возгораний сухой травы жителям рекомендуют провести профилактические мероприятия
Фоторепортаж: В Улан-Удэ проходит межрегиональный турнир по мини-футболу
Фоторепортаж: В Улан-Удэ проходит межрегиональный турнир по мини-футболу
Общество, 23.03.2024
Турнир начался с минуты молчания в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле»
Жительница Бурятии лишилась 800 тысяч рублей по вине мошенников
Жительница Бурятии лишилась 800 тысяч рублей по вине мошенников
Общество, 23.03.2024
Обманутая аферистами женщина взяла кредиты в трёх банках
В Улан-Удэ отменили развлекательные мероприятия в связи с терактом в Москве
В Улан-Удэ отменили развлекательные мероприятия в связи с терактом в Москве
Общество, 23.03.2024
Представления и концерты перенесли на другой срок
Глава Бурятии выразил соболезнования близким погибших при теракте в Москве
Глава Бурятии выразил соболезнования близким погибших при теракте в Москве
Общество, 23.03.2024
Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек
В Иркутской области к юбилею БАМа проведут более 350 мероприятий
В Иркутской области к юбилею БАМа проведут более 350 мероприятий
Общество, 23.03.2024
Более 20 млрд пойдёт на строительство и капитальный ремонт
В Гусиноозёрске состоится городская рыбалка
В Гусиноозёрске состоится городская рыбалка
Общество, 23.03.2024
Её проведут на Гусином озере

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^