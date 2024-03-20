Школьников Улан-Удэ наградили медалями «Будущее российской науки»

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

Награду получили ученицы гимназий №33 и №59



В Москве подвели итоги всероссийского конкурса достижений талантливой молодёжи «Национальное достояние России». Ребята с лучшими работами были отмечены медалями. В их числе ученица гимназии №33 Мария С., ученицы Российской гимназии №59 города Улан-Удэ Ольга М. и Софья Р.



Также призёрами стали:

- Егор М., призёр 1 степени, секция «химия», гимназия №59;

- Ирина Х., призёр 1 степени, секция «краеведение», гимназия №59;

- Дара Ш., Алина Д., призёры 1 степени, секция «литература», гимназия №59;

- Анна Т., призёр 3 степени, секция «биология», гимназия №59.



- Я очень рада награде. Для меня это огромная честь и мотивация развиваться дальше, - поделилась победительница из гимназии №33 Мария.



Также золотым знаком отличия была награждена Людмила Карпова за подготовку победителей и призёров.



Всего же в конкурсе приняло участие 1351 школьник из 51 региона Российской Федерации и более 400 образовательных организаций, сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

