В Северобайкальске открылось новое общежитие

Общество, Фото: администрация Северобайкальска

Жилые секции могут принять до 48 человек



В Северобайкальске сдано в эксплуатацию общежитие для учащихся регионального подразделения Восточно-Сибирского учебного центра профессиональных квалификаций.



Площадь помещений двухэтажного здания составляет более 700 кв. м. В общежитии располагается 12 жилых секций, комнаты отдыха, приёма пищи, прачечные и помещения технического назначения. Здесь смогут проживать железнодорожники, приезжающие из городов и посёлков Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.



- По прогнозам специалистов учебного центра новое общежитие позволит существенно нарастить темпы обучения основным профессиям, таким как, бригадиры и монтёры пути, помощники машиниста и составители поездов, ремонтники искусственных сооружений и тоннельные рабочие, обходчики и стропальщики, сигналисты и машинисты кранов, - сообщили в пресс-службе ВСЖД.

