Жилые секции могут принять до 48 человек
В Северобайкальске сдано в эксплуатацию общежитие для учащихся регионального подразделения Восточно-Сибирского учебного центра профессиональных квалификаций.
Площадь помещений двухэтажного здания составляет более 700 кв. м. В общежитии располагается 12 жилых секций, комнаты отдыха, приёма пищи, прачечные и помещения технического назначения. Здесь смогут проживать железнодорожники, приезжающие из городов и посёлков Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.
- По прогнозам специалистов учебного центра новое общежитие позволит существенно нарастить темпы обучения основным профессиям, таким как, бригадиры и монтёры пути, помощники машиниста и составители поездов, ремонтники искусственных сооружений и тоннельные рабочие, обходчики и стропальщики, сигналисты и машинисты кранов, - сообщили в пресс-службе ВСЖД.
В Северобайкальске открылось новое общежитие
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