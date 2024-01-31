В столице Бурятии продолжают разгребать снег





В Улан-Удэ продолжается упорная борьба со снегом. За минувшие сутки с городских улиц вывезли 965 кубометров, а это – 92 полных КамАЗа, сообщили в комбинате по благоустройству.



Снег с дорог убирают с помощью самосвалов и мини-погрузчиков. А ещё сотрудники КБУ вручную приводят в порядок пешеходные зоны, остановки и лестницы. Водители пескоразбрасывающих машин вовсю подсыпают улицы.



Ночью спецтехника будет работать в Железнодорожном (на улицах Гастелло, Краснодонская, Хоринская и Туполева), Советском (Кабанская и Дорожная) и Октябрьском районах (Псковская и микрорайон «Энергетик»). Автомобилистов призвали по возможности не оставлять свои машины около проезжей части дорог, чтобы коммунальщики могли полностью очистить дорожное полотно.

