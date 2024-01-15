Участие в гала-концерте приняли более 200 коллективов
Лауреатом I степени II национальной телевизионной премии в сфере хореографического искусства «Щелкунчик» стал образцовый хореографический ансамбль «Веснушки» города Улан-Удэ. Мероприятие проходило с 10 по 13 января в столице России, в большом концертном зале «Москва».
Участие приняли более 200 самодеятельных ансамблей и коллективов. Именно они представили свои выступления на масштабном гала-концерте, сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
- Нам очень понравилось участвовать в этом проекте, потому что это возможность поработать с московскими хореографами и посмотреть на других участников. Мы очень рады победе, мы старались и делали все чтобы она стала нашей. Хотим сказать спасибо и нашим педагогам, за то, что вкладываются в нас, - отметили юные участники фестиваля.
Ансамбль из Улан-Удэ стал лауреатом национальной телевизионной премии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Победительницы поедут на всероссийский конкурс красоты
Птицы относились к двум разным видам
Электричество отключат из-за ремонта
В России планируют разработать систему ранней диагностики и коррекции ускоренного старения организма
Участие в гала-концерте приняли более 200 коллективов
Победителем стала спортивная школа №5
Среди них 8 новых
Первые регистрации начались ещё с 3 января
Юбилярам исполнилось по 95 лет
С 10 февраля по 10 марта в регионе будет отмечаться национально-культурный праздник «Сагаалган»
В Орле прошли соревнования спортсменов с ПОДА
Планируется разработка программы по типу «Земского доктора»
Женщина пыталась оспорить постановление суда
Евгению Тихомирову было 74 года
Хамбо Лама рассказал, чем они хуже бурятских аборигенных