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Военный ансамбль «Селенга» выступил для жителей Запорожской области

Военный ансамбль «Селенга» выступил для жителей Запорожской области
Общество,  Фото:министерство обороны РФ
Для гостей мероприятия подготовили новогоднюю программу

Военный ансамбль «Селенга» 36 общевойсковой армии группировки войск «Восток» выступил с новогодним концертом для местных жителей в Запорожской области.

Военные артисты подготовили праздничную программу, в которую вошли вокальные и хореографические номера. Артисты ансамбля исполнили русские народные танцы, новогодние песни, многие из которых знакомы зрителям по советским кинофильмам.

- После каждого концертного номера участники и гости мероприятия провожали артистов ансамбля «Селенга» бурными аплодисментами, а в завершении поблагодарили их за прекрасный новогодний концерт, - сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны Российской Федерации.
ВВО ДФО военнослужащие ансамбль Новый год

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