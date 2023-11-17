В Улан-Удэ взялись за микрорайон, где животные и дети проваливаются в огромные ямы

Там разобрались с провалом возле колодца и сделали тротуар







Общественники ещё в июне обратились в администрацию города и попросили принять меры, но там заявили, что не смогли найти подрядчика, испортившего всё благоустройство. Потому активисты решили дойти до прокуратуры. «При строительстве асфальтированной дороги вдоль домов необходимо предусмотреть ливнёвку и тротуары», – отметили они.



Недавно микрорайон начали приводить в порядок. Строительная компания, возводившая дома, замонолитила водопропускные отверстия в подпорной стене. С одной стороны улицы обустроили тротуар, а провал колодца устранили.



Вопрос по отводу дождевых и талых вод с территории многоквартирного дома №7 на Дашиева прорабатывается. Местные жители заявили, что рады сдвигам в благоустройстве – теперь они ждут появление ливнёвок.



