В Улан-Удэ взялись за микрорайон, где животные и дети проваливаются в огромные ямы

Там разобрались с провалом возле колодца и сделали тротуар
- Из-за того, что застройщик совершил ошибку, всё вода сливается к нам, – жаловались люди.
Вдоль узких проездов вместо тротуаров были грунтовые островки. Вокруг канализационных колодцев образовались ямы. В одну из них минувшим летом упала собака, а в прошлом году в огромную дыру провалился ребёнок.
Ливнёвок на прилегающей территории нет. Местные жители, которые уже боятся ходить мимо своих домов, попросили оборудовать тротуары и решить вопрос с отводом дождевых и талых вод, подмывающих фундаменты.
Общественники ещё в июне обратились в администрацию города и попросили принять меры, но там заявили, что не смогли найти подрядчика, испортившего всё благоустройство. Потому активисты решили дойти до прокуратуры. «При строительстве асфальтированной дороги вдоль домов необходимо предусмотреть ливнёвку и тротуары», – отметили они.
Недавно микрорайон начали приводить в порядок. Строительная компания, возводившая дома, замонолитила водопропускные отверстия в подпорной стене. С одной стороны улицы обустроили тротуар, а провал колодца устранили.
Вопрос по отводу дождевых и талых вод с территории многоквартирного дома №7 на Дашиева прорабатывается. Местные жители заявили, что рады сдвигам в благоустройстве – теперь они ждут появление ливнёвок.