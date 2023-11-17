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В Улан-Удэ взялись за микрорайон, где животные и дети проваливаются в огромные ямы

В Улан-Удэ взялись за микрорайон, где животные и дети проваливаются в огромные ямы
Общество,  Фото:ОНФ
Там разобрались с провалом возле колодца и сделали тротуар

В начале октября в региональном отделении Народного фронта рассказали о ситуации, в которой оказались жители нового, 128-го микрорайона Улан-Удэ. Ресурсоснабжающие организации и застройщик разворотили дороги возле домов № 1, 2, 3 и 4 на улице Дашиева. В итоге там появились провалы. Грунт разрушился, а фундаменты домов заливало во время дождей.

- Из-за того, что застройщик совершил ошибку, всё вода сливается к нам, – жаловались люди.

Вдоль узких проездов вместо тротуаров были грунтовые островки. Вокруг канализационных колодцев образовались ямы. В одну из них минувшим летом упала собака, а в прошлом году в огромную дыру провалился ребёнок.

Ливнёвок на прилегающей территории нет. Местные жители, которые уже боятся ходить мимо своих домов, попросили оборудовать тротуары и решить вопрос с отводом дождевых и талых вод, подмывающих фундаменты.
 
Общественники ещё в июне обратились в администрацию города и попросили принять меры, но там заявили, что не смогли найти подрядчика, испортившего всё благоустройство. Потому активисты решили дойти до прокуратуры. «При строительстве асфальтированной дороги вдоль домов необходимо предусмотреть ливнёвку и тротуары», – отметили они.

Недавно микрорайон начали приводить в порядок. Строительная компания, возводившая дома, замонолитила водопропускные отверстия в подпорной стене. С одной стороны улицы обустроили тротуар, а провал колодца устранили.

Вопрос по отводу дождевых и талых вод с территории многоквартирного дома №7 на Дашиева прорабатывается. Местные жители заявили, что рады сдвигам в благоустройстве – теперь они ждут появление ливнёвок.

дороги жалобы благоустройство ОНФ

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