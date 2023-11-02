Колония выполнила контракт, заключенный с администрацией Советского района
Осуждённые из исправительной колонии строгого режима №8 изготовили пять остановочных пунктов для Улан-Удэ. Они сделаны из монолитного поликарбоната.
Ранее колония заключила соответствующий контракт с администрацией Советского района. Всего изготовлено пять остановочных пунктов на общую сумму около 200 тысяч рублей.
Новые установки уже установили в микрорайоне Батарейка.
- Заключение договоров на поставку продукции позволяет дополнительно привлекать к труду осуждённых. Это, в свою очередь, даёт им возможность погашать исковые и алиментные обязательства, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.
Остановки для Улан-Удэ изготовили осуждённые колонии строгого режима
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Она проходит в ФСК
Колония выполнила контракт, заключенный с администрацией Советского района
Родители считают, что старания их детей не оценили по достоинству
Работы начались с 4:30
Их перечислят раньше на два дня
Опасное заболевание всё больше «захватывает» республику
А ещё вместо сосисок с лапшой их потчевали хот-догами
Теперь туда придётся ездить медикам из райцентра
В некоторых районах пообещали -10 градусов
В этот праздник принято почитать родителей
Традиционные соревнования примет посёлок Могойтуй
Они покажут свои умения и творческие работы
Озвучены итоги заседания по предоставлению образовательных субсидий
Монумент установят на Мамаевом кургане
Работы выполнены на 73%