Остановки для Улан-Удэ изготовили осуждённые колонии строгого режима

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Колония выполнила контракт, заключенный с администрацией Советского района



Осуждённые из исправительной колонии строгого режима №8 изготовили пять остановочных пунктов для Улан-Удэ. Они сделаны из монолитного поликарбоната.



Ранее колония заключила соответствующий контракт с администрацией Советского района. Всего изготовлено пять остановочных пунктов на общую сумму около 200 тысяч рублей.



Новые установки уже установили в микрорайоне Батарейка.



- Заключение договоров на поставку продукции позволяет дополнительно привлекать к труду осуждённых. Это, в свою очередь, даёт им возможность погашать исковые и алиментные обязательства, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.

