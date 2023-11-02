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Остановки для Улан-Удэ изготовили осуждённые колонии строгого режима

Остановки для Улан-Удэ изготовили осуждённые колонии строгого режима
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Колония выполнила контракт, заключенный с администрацией Советского района

Осуждённые из исправительной колонии строгого режима №8 изготовили пять остановочных пунктов для Улан-Удэ. Они сделаны из монолитного поликарбоната.

Ранее колония заключила соответствующий контракт с администрацией Советского района. Всего изготовлено пять остановочных пунктов на общую сумму около 200 тысяч рублей.

Новые установки уже установили в микрорайоне Батарейка.

- Заключение договоров на поставку продукции позволяет дополнительно привлекать к труду осуждённых. Это, в свою очередь, даёт им возможность погашать исковые и алиментные обязательства, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии. 
остановка общественного транспорта осужденные колония

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