В Бурятии названы призёры «Золотой нерпы»
29 октября в Улан-Удэ завершился ежегодный турнир по хоккею с шайбой «Золотая нерпа». За награды боролись команды детей 2011-2012 годов рождения.
В турнире принимали участие команды «IceБарс» и «Титан» из Улан-Удэ, «Металлург» из хакасского города Абаза, забайкальские «Чита-1» и «Чита-2». Кроме этого, в этом году впервые на турнире приняла участие команда девочек «Братчанка» из Братска.
Первое место завоевала команда «Чита-1». Вторыми стали хоккеисты «Титана». На третьем месте – «Металлург».
Лучшим нападающим турнира был признан Дмитрий С. («IceБарс»). Лучшим защитником стал Михаил Ц. («Чита-1»). Лучшим голкипером назвали Романа П. («Чита-1»). Титул «Самого полезного игрока турнира» достался Злате Т. («Братчанка»). Об этом сообщает ледовая арена «IceМетр».
Хоккейный турнир в Улан-Удэ выиграла команда из Читы
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