Хоккейный турнир в Улан-Удэ выиграла команда из Читы

Общество, Фото: ледовая арена «IceМетр»

В Бурятии названы призёры «Золотой нерпы»



29 октября в Улан-Удэ завершился ежегодный турнир по хоккею с шайбой «Золотая нерпа». За награды боролись команды детей 2011-2012 годов рождения.



В турнире принимали участие команды «IceБарс» и «Титан» из Улан-Удэ, «Металлург» из хакасского города Абаза, забайкальские «Чита-1» и «Чита-2». Кроме этого, в этом году впервые на турнире приняла участие команда девочек «Братчанка» из Братска.



Первое место завоевала команда «Чита-1». Вторыми стали хоккеисты «Титана». На третьем месте – «Металлург».



Лучшим нападающим турнира был признан Дмитрий С. («IceБарс»). Лучшим защитником стал Михаил Ц. («Чита-1»). Лучшим голкипером назвали Романа П. («Чита-1»). Титул «Самого полезного игрока турнира» достался Злате Т. («Братчанка»). Об этом сообщает ледовая арена «IceМетр».

