В Улан-Удэ проведут очередную всероссийскую культурную акцию
Бурятия присоединится к ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств». 5 ноября мероприятие пройдёт в национальной библиотеке республики. В этом году акция приурочена ко Дню народного единства и состоится под девизом «Россия объединяет».
На «Ночи искусств» гостей ждёт насыщенная культурная программа. В рамках мероприятия будут организованы творческие мастер-классы, посвящённые различным видам декоративно-прикладного, музыкального и ораторского искусства.
— Ежегодная акция «Ночь искусств» уже несколько лет подряд объединяет творческих людей разных возрастов. В этом году в национальной библиотеке в рамках акции пройдёт турнир по компьютерным играм и спидкубингу, состоятся мастер-классы, — отметила министр культуры Республики Бурятия Соёлма Дагаева.
В программе всероссийской акции: виртуальная экскурсия «Путешествие по России», турнир по компьютерным играм, «Библиотека ощущений: технологии на службе библиотеки», «Озвучь книгу» (работа в студии звукозаписи), виртуальный концертный зал. Также пройдут мастер-классы «Инкрустация брелоков перламутровыми мозаичными пластинами», «Моя мастерская», «Бусиноплетение», «Макраме», «Ангел» (в технике макраме), по игре на акустической и электрогитаре.
Кроме этого, в стенах национальной библиотеки пройдёт турнир по спидкубингу. Также будет оформлена выставка о художественной литературе Бурятии, сообщает пресс-служба нацбиблиотеки РБ.
Возрастное ограничение: 6+.
На библиотеку Бурятии опустится «Ночь искусств»
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