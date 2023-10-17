В Институте водных проблем РАН предлагают брать с туристов по 50 тысяч за посещение Байкала

Озеро не выдерживает наплыв «диких» отдыхающих

Российский учёный, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян предложил ввести на Байкале въездную плату в 50 тысяч рублей. Это нужно сделать, чтобы сдержать поток туристов на озере.

По его словам, Байкал страдает от наплыва туристов, пишет РИА Новости. Через два-три года туристический поток вырастет до 5 миллионов человек в год. При этом инфраструктуры, необходимой для такого числа посетителей, там нет, и быстро построить ее за столь короткий срок невозможно. Эта территория может принять не более 300 тысяч туристов, считает Данилов-Данильян (сейчас 3 млн в год - ред.). Поэтому нужно поставить «экономический барьер», в противном случае Байкал погибнет, считает специалист.

«Главная мера для устойчивого развития - сдержать поток неорганизованных туристов, для этого надо построить экономический барьер», - сказал учёный

Данилов-Данильян предложил ввести въездную плату в на берега озера для всех, кто там не живёт. Он отметил, что это не курортный сбор в 100 рублей, который берётся в гостиницах. Речь должна идти о плате за въезд порядка 50 тысяч рублей.

Кто и как будет взимать эти деньги, учёный не определил.

«Байкал-Daily» сообщал, что в Улан-Удэ 15 октября на совещании по вопросам законодательных инициатив об охране озера Байкал речь в том числе шла и о продвижении организованного туризма на Байкале. Поднимался вопрос создания комфортных условий жизни именно для местного населения. Это 138 600 жителей из 160 поселков, которые находятся в пределах особо охраняемой природной территории.