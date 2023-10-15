Спикер Госдумы предостерёг от поспешных шагов по поправкам в закон о Байкале

Председатель Госдумы Володин провёл в Улан-Удэ совещание по вопросам законодательных инициатив об охране озера Байкал
Планируемые поправки в закон об охране Байкала должны быть не только направлены на сохранность озера, но и на решение многолетних проблем проживающих там людей. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на совещании по вопросам законодательных инициатив об охране озера Байкал, которое прошло 15 октября в Улан-Удэ.
- Поручение о поиске решения дал наш президент. Поэтому мы с правительством сейчас работаем над этим. Мы настроены на поиск решения, чтобы жизнь людей, которые оказались заложниками всех ограничений особо охраняемой природной территории, где они живут, изменилась к лучшему, чтобы те проблемы, с которыми они сталкиваются, как можно быстрее ушли в прошлое, - подчеркнул Вячеслав Володин.
Он подчеркнул, что поправки в закон касаются 138 600 жителей из 160 посёлков, которые находятся в пределах особо охраняемой природной территории.
«Закон бьёт по жителям»
Глава Бурятии Алексей Цыденов в своём докладе пояснил, что речь идёт о законодательных ограничениях, которые сегодня мешают обеспечить нормальную жизнь для жителей прибайкальских населённых пунктов.
- В своём докладе подчеркнул, насколько остро стоят вопросы пожарной охраны, поскольку сейчас по закону мы не можем создавать противопожарные разрывы. Невозможно обеспечить безопасность людей - в любой момент лесной пожар может подойти к домам жителей. Фактически ограничен оборот земель в населённых пунктах, в собственность землю оформить нельзя, возможна лишь долгосрочная аренда. Главное – ограничение бьёт не по предпринимателям. Для них аренда – это временная мера окупаемости бизнеса. Закон бьёт по жителям, когда родители, например, не могут передать дом своим детям, - написал Алексей Цыденов в своём телеграм-канале.
Он также акцентировал внимание на острой необходимости строительства дорог и мостов.
- Через Бурятию проходит федеральная дорога. Лишь она сегодня связывает запад и восток России. На ней пять мостов, которые нельзя никак объехать. Эти мосты нужно ремонтировать, обслуживать, для этого нужно проложить объездные пути, что сегодня невозможно, - пояснил Алексей Цыденов. – Главная цель той большой работы, которую мы уже провели, а также сегодняшнего совещания в том, что вместе и сообща мы должны обеспечить максимальную защиту Байкала. И при этом сделать разумными механизмы, которые поддержат жизнедеятельность населения, живущего на Байкале, в комплексе решая вопросы и жизни людей, и развития территорий, и защиты Байкала.
Он подчеркнул, что спикер Госдумы «слышит нас».
«Не предполагаются рубки в классическом виде»
Рассматриваемый законопроект Госдума приняла в первом чтении (из трёх необходимых) в июле этого года. Планируются поправки в законы «Об охране озера Байкал» и «Об экологической экспертизе». Согласно тексту пояснительной записки, на Байкальской природной территории будут разрешены до конца 2030 года сплошные санитарные рубки леса по ряду оснований. В их числе строительство автодорог, селезащитных и других гидротехнических сооружений, противопожарных разрывов и др.
Сегодня на совещании в Улан-Удэ председатель Госдумы подчеркнул, что законодатели, рассматривая изменения в закон, «не предполагали проводить рубки в классическом виде, как коммерческие, вырубая делянки и давая разрешения». Володин пояснил, что речь идёт только о вырубке для строительства инфраструктуры.
- Раз эта норма не только пугает, но и может создать в будущем проблемы, предлагаю найти решение, которое бы нас уберегло от поспешных шагов. Когда мы говорим о законодательной инициативе, мы договорились, что будут рассматриваться только вопросы, связанные с жизнью людей, которые проживают на особо охраняемой природной территории, - подчеркнул председатель Госдумы.
- Нам надо выйти на решения, которые будут оптимальными и никоим образом не подвергнут опасности озеро Байкал, а наоборот, сделают все для того, чтобы более эффективно решались вопросы защиты природы, - заключил он.
Спикер Госдумы предостерёг от поспешных шагов по поправкам в закон о Байкале
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