В Иркутской области организуют международную молодёжную экспедицию

Она посвящена 85-летию Победы на реке Халхин-Гол



В октябре в Иркутской области открыт приём заявок на участие в VI международной молодёжной экспедиции «Память сильнее времени», посвящённой 85-летию Победы на реке Халхин-Гол.



- Экспедиция проводится в целях патриотического воспитания молодёжи, повышения престижа Российской армии, увековечения подвига советских воинов и в ознаменование 85-летия Победы советских и монгольских войск в районе реки Халхин-Гол, - сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области.



В экспедиции могут принять участие граждане в возрасте от 18 до 35 лет по состоянию на 30 апреля 2024 года, студенты образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, участники региональных молодёжных общественных организаций и объединений региона. Формирование экспедиции проводится до 30 апреля 2024 года из числа победителей конкурсов, викторин, военно-спортивных игр, спортивных патриотических мероприятий, активистов молодёжных, патриотических, волонтёрских общественных организаций и объединений. Окончательный состав утверждается экспертным советом по результатам учебно-тренировочных сборов и сдачи ГТО.



Возрастное ограничение: 18+.

