Она посвящена 85-летию Победы на реке Халхин-Гол
В октябре в Иркутской области открыт приём заявок на участие в VI международной молодёжной экспедиции «Память сильнее времени», посвящённой 85-летию Победы на реке Халхин-Гол.
- Экспедиция проводится в целях патриотического воспитания молодёжи, повышения престижа Российской армии, увековечения подвига советских воинов и в ознаменование 85-летия Победы советских и монгольских войск в районе реки Халхин-Гол, - сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области.
В экспедиции могут принять участие граждане в возрасте от 18 до 35 лет по состоянию на 30 апреля 2024 года, студенты образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, участники региональных молодёжных общественных организаций и объединений региона. Формирование экспедиции проводится до 30 апреля 2024 года из числа победителей конкурсов, викторин, военно-спортивных игр, спортивных патриотических мероприятий, активистов молодёжных, патриотических, волонтёрских общественных организаций и объединений. Окончательный состав утверждается экспертным советом по результатам учебно-тренировочных сборов и сдачи ГТО.
Возрастное ограничение: 18+.
В Иркутской области организуют международную молодёжную экспедицию
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Бурятии проведут межрегиональные соревнования
Среди учащихся республики выявят таланты и эрудитов
Она посвящена 85-летию Победы на реке Халхин-Гол
Мотогонщики испытают новую трассу
В нацпарке «Чикой» рассказали о материалах, заснятыми фотоловушками
Однако лесовосстановительные мероприятия продолжатся
Итоги конкурса подвели в Хоринске
Благоустраивались Турунтаево, Ильинка, Татаурово, Таловка, Турка и Гурулёво
Юбилей отметят в следующем году, 8 июля
Турнир проводился среди женских команд
Стартовал демонтаж последнего химически опасного производственного объекта на площадке «Усольехимпром»
В открытии принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов
Там уже привели в порядок важнейшие объекты инфраструктуры
Его отпразднуют 14 октября
Бывший владельцам достаточно снять машину с учёта