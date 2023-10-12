12 октября

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В Иркутской области организуют международную молодёжную экспедицию

В Иркутской области организуют международную молодёжную экспедицию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Она посвящена 85-летию Победы на реке Халхин-Гол

В октябре в Иркутской области открыт приём заявок на участие в VI международной молодёжной экспедиции «Память сильнее времени», посвящённой 85-летию Победы на реке Халхин-Гол.

- Экспедиция проводится в целях патриотического воспитания молодёжи, повышения престижа Российской армии, увековечения подвига советских воинов и в ознаменование 85-летия Победы советских и монгольских войск в районе реки Халхин-Гол, - сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области.

В экспедиции могут принять участие граждане в возрасте от 18 до 35 лет по состоянию на 30 апреля 2024 года, студенты образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, участники региональных молодёжных общественных организаций и объединений региона. Формирование экспедиции проводится до 30 апреля 2024 года из числа победителей конкурсов, викторин, военно-спортивных игр, спортивных патриотических мероприятий, активистов молодёжных, патриотических, волонтёрских общественных организаций и объединений. Окончательный состав утверждается экспертным советом по результатам учебно-тренировочных сборов и сдачи ГТО.

Возрастное ограничение: 18+.
Иркутская область экспедиция молодежь Халхин-Гол история

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