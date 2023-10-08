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В Бурятии сельчанка лишилась машины из-за мужа-пьяницы

В Бурятии сельчанка лишилась машины из-за мужа-пьяницы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Их автомобиль конфисковали по решению суда

У жителя Баргузинского района отобрали автомобиль за пьяную езду. Мужчина, которого ранее уже судили на вождение в нетрезвом виде, вновь сел за руль, приняв на грудь. В итоге он попался сотрудникам ГИБДД.

Сельчанин в итоге предстал перед судом. Его признали виновным по части 2 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»). Любителю пьяной езды дали 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении и на два года и семь месяцев лишили его водительских прав.

Автомобиль у баргузинца решили конфисковать в доход государства. Сторона защиты обжаловала приговор, попросив заменить реальное лишение свободы условным сроком и не забирать авто. Машину, как выяснилось, приобрели на деньги супруги нарушителя. Она использовалась в личном хозяйстве.

Однако Верховный суд Бурятии оставил решение районного без изменения. Назначенное наказание там сочли справедливым, соответствующим требованиям уголовного закона и соразмерным содеянному. 
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