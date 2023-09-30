На суде женщина признала свою вину, раскаялась в содеянном
В июне 2023 года между супругами, распивавшими совместно алкоголь, произошла ссора. В ходе перебранки мужчина, угрожая жене кухонным ножом, высказываясь в её адрес нецензурной бранью, схватил её за волосы и уронил на пол.
Испугавшись за свою жизнь и здоровье, женщина вырвала нож и нанесла им один удар в область бедра супруга. Смерть мужчины наступила через непродолжительное количество времени.
Подсудимая свою вину признала, раскаялась в содеянном. Суд квалифицировал действия жительницы Бурятии по ч. 1 ст. 108 УК РФ как убийство, совершённое при превышении пределов необходимой обороны.
Суд учёл в совокупности смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства и назначил ей наказание в виде 9 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.
Приговор вступил в законную силу, сообщили в Иволгинском районном суде.
Жительница Бурятии убила мужа, пытаясь защитить себя
Общество, Фото:
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