Максимальная температура воздуха составит +28 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 1 сентября, переменная облачность, местами кратковременные дожди, днём местами грозы. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с. Температура днём +23,+28, местами +16,+21.
В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер восточный, с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +24,+26.
Первый день осени в Бурятии небывало тёплый
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