Игроки совершали по три броска
В улан-удэнской исправительной колонии №2 прошёл турнир по метанию дротиков «Дартс» по международным правилам.
В состязаниях приняли участие самые меткие представители, прошедшие первый этап на отрядах. На расстоянии 2,37 метра игроки совершали по три броска, из которых определялся чемпион, по последующим вычитаниям набранных очков из первоначального количества.
По итогам турнира победителем стал осуждённый 4 отряда, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в дартс
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