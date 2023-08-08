В Улан-Удэ завершают модернизацию системы теплоснабжения

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

Реконструкция тепломагистрали №3 ведётся в круглосуточном режиме



В городе Улан-Удэ реализуется проект модернизации системы теплоснабжения посёлка Стеклозавод. Как рассказали в отделе развития теплоснабжения министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии, реализация проекта поделена на два этапа.



Первый предполагает комплекс работ на тепломагистрали №3, расположенной в Железнодорожном районе Улан-Удэ: реконструкцию четырёх участков теплосети (438,9 м надземных сетей и 1572,6 м – подземных) и ремонт повысительной насосной станции. Как уточнил директор МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Олег Тимофеев, работы ведутся на сетях в створе улиц Пушкина и Трактовой, большая часть из которых подлежит замене. Реализацией проекта за счёт средств ресбюджета (1,17 млрд рублей) занимается муниципальное учреждение. По госконтракту объект должен быть введён в эксплуатацию до конца года. На сегодня степень готовности первого этапа модернизации системы теплоснабжения составляет 60 процентов.



Работы второго этапа проводятся на основе договора о частно-государственном партнёрстве. Привлечены средства федерального, республиканского бюджетов и концессионера. Частный инвестор занимается реконструкцией системы теплоснабжения посёлка Стеклозавод. Проект предусматривает закрытие двух мазутных и двух угольных котельных, монтаж новых и замену старых теплосетей, строительство повысительной насосной станции и реконструкцию двух центральных тепловых пунктов.



– В основные мероприятия входят строительство 10,9 км тепловых сетей, перекладка 640 метров существующих сетей, строительство новой насосной станции, реконструкция двух существующих тепловых пунктов – ЦТП-1 и ЦТП-2 – с увеличением мощности насосного и теплообменного оборудования, – пояснил Максим Степанов, главный инженер филиала ПАО «ТГК-14» Улан-Удэнский энергетический комплекс. – Работы у нас стартовали 20 февраля. В настоящий момент общая готовность составляет 70 процентов. Из 10,9 км трубопровода смонтировано 8,4 км, продолжаются работы по строительству насосной станции и ремонту двух тепловых пунктов. Основные работы будут закончены до вхождения в отопительный сезон – до конца августа. В новый отопительный сезон мы будем входить на новом оборудовании.



Сегодня на территории Стеклозавода работают четыре котельных. Котельная «Стеклозавод» 1957 года постройки. Она расположена на улице Борсоева, 109, и уже выработала свой нормативный ресурс. Котельная «Стеклозавод» и её мазутные ёмкости расположены в водоохранной зоне реки Селенга, что несёт угрозу не только воздушному бассейну города, но и экосистеме Байкала.



Котельная «10 квартал» (мазутная) построена в 1968 году, расположена на ул. Хрустальная, 4в. Срок службы её основного оборудования также превышает нормативный. Котельная Республиканского психоневрологического диспансера 1980 года постройки (ул. Рабочая, 1а) работает на угле. На этом же виде топлива производит тепло объект республиканского психоневрологического диспансера (ул. Батожабая, 10). Это самая «молодая» котельная – построена в 1997 году. Несмотря на то, что две угольные котельные находятся в сносном состоянии, вред экологии города они приносят практически такой же, как и мазутные. По проекту все эти четыре котельные будут закрыты.



Второй этап модернизации системы теплоснабжения предполагает перевод потребителей 253 объектов Улан-Удэ (65 многоквартирных домов, семь соцобъектов, 181 частный дом) на централизованное теплоснабжение. Что касается самих теплосетей, то они проходят по улицам Гагарина, Коллективная, Левченко, Воронежская.



- Общая стоимость второго этапа модернизации системы теплоснабжения посёлка Стеклозавод чуть более 1 млрд рублей, - сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.



По информации управление по информационной политике администрации Улан-Удэ, горячее водоснабжение потребителям теплотрассы в Советском и части Железнодорожного района планируется подать в конце августа. Небольшая задержка в подаче воды произошла из-за накладок на заводе-изготовителе труб и из-за недавних дождей - в такую неблагоприятную погоду рабочие не могли выполнять сварочные работы.

