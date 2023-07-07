На улице Чертенкова пройдёт ремонт сетей водоснабжения
С 10 июля по 10 августа в Улан-Удэ будет перекрыт участок дороги по улице Чертенкова в связи со строительством сети водоснабжения жилых домов на улицах Челюскина, Левитана и Самбуева.
- На период ремонтных работ автобусы по маршруту №57 будут курсировать по временной схеме через ул. Чертенкова – ул. Коллективная, до площадки вблизи кафе «Будамшуу» (согласно схеме), - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Напомним, что ранее была утверждена схема объезда. Объехать можно по улицам Заовражная и Гайдара.
В Улан-Удэ маршрут №57 временно изменит схему движения
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Она будет передана военнослужащим-землякам
Выпускникам школ Улан-Удэ вручили медали «За особые успехи в учении»
Очевидцы переживали за ребёнка
Там тоже будут проводить еженедельные «собачьи» рейды
Лейтенант полиции проявил бдительность в торговом центре
Всего в республике золотые медали получили более 300 человек
Следователи проводят проверку
Сроки же закрытия сквозного проезда по улице Трубачеева продлили
Произойдёт это с 10 июля
В этом году 263 медалиста
Серебряная корона досталась красавице из Джидинского района. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Конструктив здания готов на 90%
Зверьки преодолевают каменные преграды ради «поцелуйчиков»
Режиссёр художественного фильма «Коралловые бусы» (0+): «О Бурятии должны узнать все»
Высказана версия странного поведения животного