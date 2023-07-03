В Улан-Удэ закроют движение по улице Чертенкова

Общество, Фото: администрация Железнодорожного района

На месяц будет прекращён проезд транспорта в самом конце улицы



В Улан-Удэ в связи с проведением работ по строительству сети водоснабжения жилых домов по улицам Челюскина, Левитана, Самбуева и Чертенкова с 10 июля по 10 августа будет закрыто движение по улице Чертенкова.



Для минимизации возможных неудобств была утверждена схема объезда. Объехать можно по улицам Заовражная и Гайдара. Об этом сообщает администрация Железнодорожного района.

