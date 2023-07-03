На месяц будет прекращён проезд транспорта в самом конце улицы
В Улан-Удэ в связи с проведением работ по строительству сети водоснабжения жилых домов по улицам Челюскина, Левитана, Самбуева и Чертенкова с 10 июля по 10 августа будет закрыто движение по улице Чертенкова.
Для минимизации возможных неудобств была утверждена схема объезда. Объехать можно по улицам Заовражная и Гайдара. Об этом сообщает администрация Железнодорожного района.
В Улан-Удэ закроют движение по улице Чертенкова
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