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В Улан-Удэ закроют движение по улице Чертенкова

В Улан-Удэ закроют движение по улице Чертенкова
Общество,  Фото:администрация Железнодорожного района
На месяц будет прекращён проезд транспорта в самом конце улицы

В Улан-Удэ в связи с проведением работ по строительству сети водоснабжения жилых домов по улицам Челюскина, Левитана, Самбуева и Чертенкова с 10 июля по 10 августа будет закрыто движение по улице Чертенкова.

Для минимизации возможных неудобств была утверждена схема объезда. Объехать можно по улицам Заовражная и Гайдара. Об этом сообщает администрация Железнодорожного района.
Улан-Удэ ограничение движения водоснабжение

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