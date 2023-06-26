В Улан-Удэ устранили три десятка засоров

Специалистам пришлось промыть дюжину участков канализации
В МУП «Водоканал» рассказали об авариях на сетях в столице Бурятии за последнюю неделю – с 19 по 25 июня включительно. За это время сотрудники предприятия ликвидировали 8 повреждений и 30 засоров.
Неделей ранее их было 28. В Улан-Удэ также промыли 12 участков канализации общей протяжённостью 1097 метров.
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