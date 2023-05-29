«Какая красота!» - восхищаются горожане
Возле 10 корпуса ВСГУТУ в Улан-Удэ расцвела сакура. Так в народе называют луизеанию, она же миндаль трёхлопастный. Луизеания во время цветения обрастает розовыми цветочками и похожа на японскую сакуру, поэтому обыватель их с лёгкостью спутает.
Её посадили в 2008 году. Растение отнесли к символам университета.
- Посмотрите, какая красота, - поделились сотрудники ВСГУТУ в соцсети.
Цветущий кустарник привлекает к себе внимание многих горожан. Улан-удэнцы с удовольствием фотографируются с розовыми веточками.
В прошлом году сакура зацвела немного раньше, 20 мая.
Горожан желающих сделать селфи, просят не заходить за ограждение и не ломать ветки.
В Улан-Удэ расцвела сакура
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчину, чей поступок до слёз растрогал соцсети, пообещали наградить
«Какая красота!» - восхищаются горожане
Власти заверили, что там уже начали устанавливать таблички
Сотрудники зоопарка рассказали подробности про найденного медвежонка
На День защиты детей подготовили интересную программу
За год она расширилась на 2,3%
Почтальоны будут приносить их на дом с 6 по 18 число
Основной период ЕГЭ открыли около 1600 школьников
Перед этим она выиграла чемпионат ФСИН России
Его открытие приурочили к столетию республики
Рыболовный сезон откроется в конце июня
Жары пока не ожидается
Старый мост через реку Аргада уже разобрали
Специалистам пришлось промыть более 600 метров канализации
Косолапого малыша на прогулке нашла собака