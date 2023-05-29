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В Бурятии подвели итоги «Поэтическое Многоборье»

В Бурятии подвели итоги «Поэтическое Многоборье»
Общество,  Фото:пресс-служба РДЮБ
Победителями стали два молодых поэта

В Бурятии назвали победителей конкурса «Поэтическое Многоборье». Мероприятие собрало талантливых молодых поэтов от 18 до 35 лет. Конкурс состоял из четырёх этапов, которые проверили не только умение сочинять стихи, но и теоретические знания о литературе, смекалку и способность проявить себя в неожиданных ситуациях.

Первым этапом было домашнее задание – участники читали свои, заранее написанные произведения. Стихотворения были на совершенно разные темы, что позволило оценить разнообразие и креативность их творческого подхода.

Вторым этапом был поэтический баттл. На этот раз тема для всех была одна: «Бурятский гастрономический баттл: поэтическое соперничество с кулинарными темами и вкусными рифмами». Участники соревновались в создании стихов, раскрывающих богатство и уникальность бурятской кухни.

Третий этап – интеллектуальный, он представлял собой проверку знаний участников в области литературы, поэзии и культуры. Они должны были ответить на сложные вопросы, продемонстрировав свою эрудицию.

Наконец, на четвёртом этапе – этапе сюрпризе – участникам предстояло представить, что жюри – это представители различных книжных издательств. И всего за две минуты конкурсант должен был продать себя и своё творчество таким образом, чтобы издательства прямо сейчас захотели приобрести их стихи.

С небольшим отрывом лучшими на конкурсе стали Бато Цыбикдоржиев и Вячеслав Свинобой. Их выступления получили поддержку жюри и зрителе. Победители примут участие в финале конкурса, который пройдёт в сентябре в городе Иркутск. Об этом сообщает республиканская детско-юношеская библиотека.

Возрастное ограничение: 18+.
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