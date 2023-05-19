Жительница Бурятии влезла в долги по вине энергетиков

Ей полтора года неправильно делали начисления за свет



Жительница Заиграевского района Бурятии обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой. Женщина рассказала, что у неё накопился долг за электроэнергию.



Омбудсмен провела проверку вместе с районной прокуратурой. После этого выяснилось, что сотрудники ПАО «Россети» установили дома у сельчанки счётчик, по которому и должны были делать начисления.



Согласно правилам предоставления коммунальных услуг, утверждённым постановлением российского правительства, специалисты обязаны проверять состояние таких приборов, их наличие и отсутствие и достоверность показаний. Однако сотрудники компании не проводили подобные проверки аж девять лет – с 2013-го по август 2022-го.



В итоге плату за свет за полтора года – с января 2021-го по июль 2022-го – сельчанке начислили не по счётчику, исходя из рассчитанного среднемесячного объёма потребления – без достаточных на то оснований. Директорам ПАО «Россети-Сибирь» и АО «Читаэнергосбыт» внесли представления об устранении нарушений, рассказали в аппарате уполномоченного.

