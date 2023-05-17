Бурятии продолжает угрожать высокозаразный птичий грипп





Характерные признаки ВГП – снижение продуктивности, угнетённое состояние, отказ от корма и воды, взъерошенность оперения, цианоз кожных покров, отёк межчелюстного пространства, наличие подкожных кровоизлияний на конечностях, нарушение координации движений, синусит, ринит, конъюнктивит и диарея. У диких водоплавающих болезнь и вовсе может протекать бессимптомно.

В РФ сохраняется напряжённая обстановка по высокопатогенному птичьему гриппу (ВГП). С начала года его зафиксировали уже в 13 российских регионах. В республике Марий Эл, Кировской области и Удмуртии заболевание выявили у чаек, а на территории Дальневосточного федерального округа, в частности – в амурском селе Привольное – у домашних птицВсех пернатых в радиусе 10 километров от очага пришлось изъять и уничтожить. В Бурятии ситуацию с ВГП пока благополучная, но риск его заноса остаётся очень высоким, сообщили в республиканском управлении ветеринарии.- Особую опасность представляют несанкционированное перемещение птиц и птицеводческой продукции и их реализация, – пояснили в ведомстве.Ещё один фактор риска – контакты домашних пернатых, содержащихся в личных подсобных хозяйствах, с дикими перелётными и синантропными птицами. О любых изменениях их состояния жителей Бурятии призвали тут же информировать специалистов – как и в случае их гибели. Со всеми интересующими вопросами можно обратиться на горячую линию управлению по телефону 8 (3012) 36-20-22.