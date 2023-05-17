17 мая

16 мая

Популярное

Бурятии продолжает угрожать высокозаразный птичий грипп

Бурятии продолжает угрожать высокозаразный птичий грипп
Общество,  Фото:pixabay.com
Риск его заноса в республику по-прежнему остаётся высоким

В РФ сохраняется напряжённая обстановка по высокопатогенному птичьему гриппу (ВГП). С начала года его зафиксировали уже в 13 российских регионах. В республике Марий Эл, Кировской области и Удмуртии заболевание выявили у чаек, а на территории Дальневосточного федерального округа, в частности – в амурском селе Привольное – у домашних птиц

Всех пернатых в радиусе 10 километров от очага пришлось изъять и уничтожить. В Бурятии ситуацию с ВГП пока благополучная, но риск его заноса остаётся очень высоким, сообщили в республиканском управлении ветеринарии.

- Особую опасность представляют несанкционированное перемещение птиц и птицеводческой продукции и их реализация, – пояснили в ведомстве.

Ещё один фактор риска – контакты домашних пернатых, содержащихся в личных подсобных хозяйствах, с дикими перелётными и синантропными птицами. О любых изменениях их состояния жителей Бурятии призвали тут же информировать специалистов – как и в случае их гибели. Со всеми интересующими вопросами можно обратиться на горячую линию управлению по телефону 8 (3012) 36-20-22.

Характерные признаки ВГП – снижение продуктивности, угнетённое состояние, отказ от корма и воды, взъерошенность оперения, цианоз кожных покров, отёк межчелюстного пространства, наличие подкожных кровоизлияний на конечностях, нарушение координации движений, синусит, ринит, конъюнктивит и диарея. У диких водоплавающих болезнь и вовсе может протекать бессимптомно. 
птичий грипп болезнь птицы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Делегация Бурятии участвует в выставке племенных овец в Дагестане
Делегация Бурятии участвует в выставке племенных овец в Дагестане
Общество, 17.05.2023
На выставке обсудят вопросы поставки качественной баранины, а также производства и переработки шерсти


В прибрежном посёлке Бурятии разрастается огромная стихийная свалка
В прибрежном посёлке Бурятии разрастается огромная стихийная свалка
Общество, 17.05.2023
В лесу возле Байкала выбрасывают кирпичи, доски и даже старую мебель
Бурятии продолжает угрожать высокозаразный птичий грипп
Бурятии продолжает угрожать высокозаразный птичий грипп
Общество, 17.05.2023
Риск его заноса в республику по-прежнему остаётся высоким

В Бурятии военные вновь установят понтонный мост на реке Джида
В Бурятии военные вновь установят понтонный мост на реке Джида
Общество, 17.05.2023
Военные инженеры помогают жителям джидинских сёл уже шестой год подряд
В Бурятии пенсионеры попросили у властей мост через реку
В Бурятии пенсионеры попросили у властей мост через реку
Общество, 17.05.2023
Однако денег на него в местной казне не нашлось

К 100-летию Республики Бурятия «Ульгэр» создаёт огромных кукол
К 100-летию Республики Бурятия «Ульгэр» создаёт огромных кукол
Общество, 17.05.2023
Кукол покажут на большом шоу-концерте 3 июня
Вячеслав Дондоков: «Я просто выполняю свой долг врача»
Вячеслав Дондоков: «Я просто выполняю свой долг врача»
Общество, 17.05.2023
Вячеслав Дондоков - главный врач БСМП, ушёл добровольцем на СВО, возглавляет там военный госпиталь. Он дал большое интервью о трудностях принятия решения уйти на фронт, буднях военной медицины,  БСМП и политике
В Улан-Удэ кадеты познакомились с историей пожарного дела
В Улан-Удэ кадеты познакомились с историей пожарного дела
Общество, 17.05.2023
Дети побывали на экскурсии в пожарно-спасательной части
В Улан-Удэ покрестились осуждённые
В Улан-Удэ покрестились осуждённые
Общество, 17.05.2023
Колонию посетил отец Владимир
В Агинском округе стартует сезон конных скачек
В Агинском округе стартует сезон конных скачек
Общество, 17.05.2023
Для лошадей будет разыгран большой приз
В Усть-Ордынском округе станцуют «Ёхор на Ангаре»
В Усть-Ордынском округе станцуют «Ёхор на Ангаре»
Общество, 17.05.2023
Молодёжный фестиваль проведут в очном и заочном форматах
В Улан-Удэ открылась юбилейная выставка об искусстве Бурятии
В Улан-Удэ открылась юбилейная выставка об искусстве Бурятии
Общество, 17.05.2023
На выставке представлены книги о выдающихся деятелях культуры Бурятии, о национальных традициях и культуре народа
В Улан-Удэ развернётся фестиваль «Караван дружбы»
В Улан-Удэ развернётся фестиваль «Караван дружбы»
Общество, 17.05.2023
Каждая национальная автономия презентует свои площадки с сувенирами, блюдами, играми и забавами

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^