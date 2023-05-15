Спортсмены поборются за полмиллиона рублей
В столице Забайкальского края с 26 по 28 мая пройдёт международная матчевая встреча по боксу на кубок Читы. Поединки, направленные на укрепление спортивных и дружественных связей, объединят боксёров из России, Китая, Монголии и Киргизии.
- Это своеобразная подготовка к международному турниру по боксу в честь святого благоверного князя Александра Невского, который мы планируем провести в конце 2023 года. Приглашены будут участники почти из 10 стран, - рассказал председатель федерации бокса Забайкальского края Дмитрий Ефименков.
В конце мая на ринг выйдут по пять спортсменов из каждой страны: юноши 13-14 лет, юноши 15-16 лет, юниоры 17-18 лет и мужчины 19-40 лет. Боксёры будут бороться за командную победу. Призовой фонд – 500 тысяч рублей.
Местом проведения турнира станет спортивная школа по боксу Забайкальского края. Открытие состоится 26 мая в 18:00, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
Возрастное ограничение: 6+.
Боксёры четырёх стран разыграют кубок Читы
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