В Бурятии реализуют проект «За последней чертой»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Он поможет детям, находящимся в конфликте с законом



Региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы по Бурятии выиграло грант в республиканском министерстве спорта и молодёжной политике на сумму 300 тысяч рублей на реализацию проекта «За последней чертой».



- Проект направлен на решение проблем социальной реабилитации детей, находящихся в конфликте с законом, профилактику преступности, безнадзорности и беспризорности, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



На выигранные деньги планируется приобрести спортивные принадлежности, а также различные канцелярские товары для проекта.

