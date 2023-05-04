Он поможет детям, находящимся в конфликте с законом
Региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы по Бурятии выиграло грант в республиканском министерстве спорта и молодёжной политике на сумму 300 тысяч рублей на реализацию проекта «За последней чертой».
- Проект направлен на решение проблем социальной реабилитации детей, находящихся в конфликте с законом, профилактику преступности, безнадзорности и беспризорности, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
На выигранные деньги планируется приобрести спортивные принадлежности, а также различные канцелярские товары для проекта.
В Бурятии реализуют проект «За последней чертой»
Общество, Фото:
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Он поможет детям, находящимся в конфликте с законом
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