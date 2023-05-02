В Москве прошёл творческий вечер бурятской поэтессы Елизаветы Бильтриковой

Общество, Фото: полпредство Бурятии

Поэтесса спела свои песни и прочитала стихи



Полномочное представительство Бурятии в Москве совместно с обществом бурятской культуры «Уряал» провели творческий вечер поэтессы Елизаветы Михайловны Бильтриковой. Вечер был посвящён 100-летию Республики Бурятия.



- Елизавета Михайловна - наша землячка, член Союза писателей России, автор поэтических сборников стихов, эссе и песенных альбомов. Также она награждена почётной медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия», - сообщает полпредство в Москве. – Елизавета Михайловна на вечере прочла свои произведения, которые она посвятила памяти Михея Ербанова, основателя Бурят-Монгольской АССР, а также бойцам, участвующим в спецоперации.



Гости на вечере познакомились с поэмой о ХII Пандидо Хамбо Ламе Даши-Доржо Итигэлове, стихами и песнями о родном крае, Байкале и великих земляках.



Справка:



Елизавета Бильтрикова родилась 1 января 1957 года в селе Корсаково Кабанского района. Поэт, автор-исполнитель, член Союза писателей России, награждена медалью имени М. Джалиля «За патриотизм в творчестве», отмечена почётной грамотой правительства Республики Бурятия, за вклад в развитие культуры города награждена юбилейной медалью «350 лет Улан-Удэ».



Работала учителем русского языка и литературы в Посольской средней школе Кабанского района, работала педагогом на БАМе.



В 2002 году был выпущен первый сборник стихов «Со дна души», затем в 2003 – два: «К берегам твоим» и «Есть дух у каждого пути». В 2006 году вышел CD-диск – её авторский песенный альбом «Костёр из сердец». В 2009 году вышла из печати новая книга «Сокровища любви».



