В Улан-Удэ назвали лучшие школьные музеи

Стали известны результаты городского конкурса
28 апреля в столице Бурятии подвели итоги городского конкурса школьных музеев среди образовательных учреждений города, который проходил с 10 по 20 апреля. В конкурсе приняли участие 10 школьных музеев, зарегистрированных в едином реестре школьных музеев Российской Федерации и 12 школьных музеев, не имеющих регистрации.
Юные музееведы представили результаты поисковой, фондовой, экспозиционной, экскурсионной и организационно-массовой работы по направлениям «Лучший школьный музей, зарегистрированный в едином реестре школьных музеев Российской Федерации», «Лучший школьный музей, не имеющий регистрации в едином реестре школьных музеев Российской Федерации», «Лучшая презентация школьного музея» и «Лучший экскурсовод».
По итогам конкурса лучшими стали:
В номинации «Лучший экскурсовод»:
1 место – Иса А., 11 класс, СОШ №42, руководитель музея: Киселева Оксана Сергеевна;
2 место – Александр С., 10 класс, СОШ №7, руководитель музея: Муравьева Нина Аркадьевна;
3 место – Алина К., 11 класс, СОШ №32, руководитель музея: Зарубин Иван Михайлович;
3 место – Вероника П., 7 класс, СОШ №35, руководитель музея: Степанова Тамара Гатыповна.
В номинации «Лучшая презентация школьного музея»:
1 место - историко-краеведческий музей «Факел» СОШ №40, руководитель музея: Данилова Татьяна Анатольевна;
2 место - школьный музей Боевой Славы СОШ №57 г. Улан-Удэ имени Алдара Цыденжапова, руководитель музея: Хинданова Энгельсина Николаевна;
2 место - музей боевой и трудовой славы имени Героя Советского Союза П.Т. Харитонова СОШ №31 имени Героя Советского Союза П.Т. Харитонова, руководители музея: Петрова Юлия Георгиевна, Винокурова Светлана Иннокентьевна;
3 место - музей Боевой Славы СОШ №47 г. Улан-Удэ имени И.К. Калашникова, руководитель музея: Жигмитова Майя Максимовна;
3 место - историко-краеведческий музей СОШ № 13, руководитель музея: Кривова Алена Викторовна;
3 место - историко-краеведческий музей ООШ №23, руководитель музея: Добрынская Тамара Алексеевна.
В номинации «Лучший школьный музей, не имеющий регистрации в едином реестре школьных музеев Российской Федерации»:
1 место - историко-краеведческий музей СОШ №7 г. Улан-Удэ, руководитель музея: Муравьева Нина Аркадьевна;
2 место - историко-краеведческий музей «Наследие» прогимназии №108, руководитель музея: Балясникова Елена Васильевна;
3 место - историко-краеведческий музей СОШ №54, руководитель музея: Цыренова Татьяна Содномовна;
3 место - историко-краеведческий музей СОШ № 35, руководитель музея: Степанова Тамара Гатыповна;
3 место - историко-краеведческий музей СОШ № 19, руководитель музея: Намсараева Людмила Арсалановна.
В номинации «Лучший школьный музей, зарегистрированный в едином реестре школьных музеев Российской Федерации»:
1 место - музей боевой и трудовой славы имени Героя Советского Союза П.Т. Харитонова СОШ №31 имени Героя Советского Союза П.Т. Харитонова, руководители музея: Петрова Юлия Георгиевна, Винокурова Светлана Иннокентьевна;
2 место - историко-краеведческий музей им. Н. Петрова СОШ №42, руководитель музея: Киселева Оксана Сергеевна;
2 место - историко-краеведческий музей «Факел» СОШ №40, руководитель музея: Данилова Татьяна Анатольевна;
3 место - историко-краеведческий музей имени Героя Советского Союза Г.С. Асеева СОШ №65 г. Улан-Удэ имени Г.С. Асеева, руководитель музея: Уварова Наталья Борисовна;
3 место - историко-краеведческий музей «Поиск» СОШ № 22, руководитель музея: Самойлова Инга Михайловна.
Конкурс прошёл в рамках Года педагога и наставника в России и столетия образования Республики Бурятия, сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ назвали лучшие школьные музеи
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