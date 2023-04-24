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В Бурятии сохраняется запрет на использование дронов

В Бурятии сохраняется запрет на использование дронов
Общество, 
Об этом напомнили в правительстве республики

В Бурятии сохраняется запрет на использование беспилотных воздушных летательных аппаратов, напомнили сегодня в правительстве республики.

Как сообщал «Байкал-Dailу», запрет был введён этой весной.

- В соответствии с указом президента России №757 и на основании решения республиканского оперативного штаба по реализации мер режима базовой готовности в Бурятии действует запрет на использование беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве, - уточнили в правительстве республики.

Разрешено запускать только дроны, которые используются органами федеральной власти, госорганами, органами местного самоуправления, организациями, выполняющими государственный оборонный заказ и тем, кто сотрудничает с ними по договору.

Запрет устанавливается на срок до снятия режима (уровня базовой готовности). Режим базовой готовности введён в Бурятии с 19 октября 2022 года.

дроны беспилотные летательные аппараты

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