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Согласно указу Путина, в Бурятии введён режим базовой готовности

Согласно указу Путина, в Бурятии введён режим базовой готовности
Общество, 
Режим военного положения введён в четырёх новых регионах России

Президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета Безопасности, что подписал указ о введении военного положения в четырёх новых регионах страны — Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Военное положение начнёт действовать в этих регионах с полуночи 20 октября. Оно вводится, поскольку «против территориальной целостности Российской Федерации применяется вооружённая сила».

«Напомню, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации», — сказал Путин.

РБК уточняет, что введение военного положения означает, что на этих территориях в том числе:

- ограничиваются въезд, выезд и свобода передвижения;
- ограничивается движение транспорта и разрешается его досмотр;
- ограничивается выбор места жительства;
- вводится комендантский час;
- ограничивается продажа оружия и алкоголя;
- запрещаются митинги и забастовки;
- запрещается работа иностранных и международных организаций, подрывающих оборону и безопасность России;
- граждан могут привлекать к принудительным работам для нужд обороны, по восстановлению разрушенных объектов и для борьбы с пожарами и эпидемиями;
- разрешается изымать у граждан и организаций имущество, необходимое для нужд обороны.

В приграничных с Украиной регионах РФ введён средний уровень реагирования. Он касается Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.

Согласно документу, в этом случае высшие должностные лица реализуют усиление охраны общественного порядка и важных объектов, введение особого режима работы объектов транспорта, коммуникаций, энергетики. Также в документе говорится о таких мерах, как временное отселение жителей в безопасные районы и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с неё.

В других регионах центра и юга страны введен режим повышенной готовности.

В остальных субъектах РФ (в том числе в Бурятии) введён режим базовой готовности.

Из Указа президента РФ Владимира Путина:

«Ввести на территориях субъектов Российской Федерации, не названных в пунктах 1, 3 и 4 настоящего Указа, режим (уровень базовой готовности), в рамках которого высшие должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов осуществляют полномочия по принятию решений о проведении мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения. Высшие должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов Российской Федерации реализуют также следующие меры:

а) усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

б) введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.
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