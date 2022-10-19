Согласно указу Путина, в Бурятии введён режим базовой готовности

Режим военного положения введён в четырёх новых регионах России



Президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета Безопасности, что подписал указ о введении военного положения в четырёх новых регионах страны — Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.



Военное положение начнёт действовать в этих регионах с полуночи 20 октября. Оно вводится, поскольку «против территориальной целостности Российской Федерации применяется вооружённая сила».



«Напомню, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации», — сказал Путин.



РБК уточняет, что введение военного положения означает, что на этих территориях в том числе:



- ограничиваются въезд, выезд и свобода передвижения;

- ограничивается движение транспорта и разрешается его досмотр;

- ограничивается выбор места жительства;

- вводится комендантский час;

- ограничивается продажа оружия и алкоголя;

- запрещаются митинги и забастовки;

- запрещается работа иностранных и международных организаций, подрывающих оборону и безопасность России;

- граждан могут привлекать к принудительным работам для нужд обороны, по восстановлению разрушенных объектов и для борьбы с пожарами и эпидемиями;

- разрешается изымать у граждан и организаций имущество, необходимое для нужд обороны.



В приграничных с Украиной регионах РФ введён средний уровень реагирования. Он касается Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.



Согласно документу, в этом случае высшие должностные лица реализуют усиление охраны общественного порядка и важных объектов, введение особого режима работы объектов транспорта, коммуникаций, энергетики. Также в документе говорится о таких мерах, как временное отселение жителей в безопасные районы и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с неё.



В других регионах центра и юга страны введен режим повышенной готовности.



В остальных субъектах РФ (в том числе в Бурятии) введён режим базовой готовности.



Из Указа президента РФ Владимира Путина:



«Ввести на территориях субъектов Российской Федерации, не названных в пунктах 1, 3 и 4 настоящего Указа, режим (уровень базовой готовности), в рамках которого высшие должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов осуществляют полномочия по принятию решений о проведении мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения. Высшие должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов Российской Федерации реализуют также следующие меры:



а) усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;



б) введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.

