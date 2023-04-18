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«Продолжают гробить»: В Бурятии родители заявляют, что школьников травят хлором

«Продолжают гробить»: В Бурятии родители заявляют, что школьников травят хлором
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сельчане пожаловались, что их дети серьёзно страдают из-за дезинфицирующего средства 

В Бурятии вновь растёт недовольство чрезмерной дезинфекцией в учебных заведениях. Подобные жалобы были в Улан-Удэ почти полтора года назад, и вот недавно жители Баргузинского района сообщили, что в некоторых школах активно используют опасное, по их мнению, средство. Из-за этого у многих ребятишек начались серьёзные проблемы со здоровьем, утверждают родители.

- Почему этим препаратом до сих пор моют посуду в столовой, пол и парты? – поинтересовались баргузинцы в группе «Баргузин-инфо». – У детей-аллергиков – обострение за обострением, усиление астмы, боли в животах, но их здоровье продолжают гробить. В Алтайском крае прокуратура уже заявила об опасности этого хлора, а у нас продолжают его использовать.

Пояснения  дали в республиканском управлении Роспотребнадзора. Там отметили, что в любых организациях, включая образовательные, для обеззараживания можно использовать только препараты, зарегистрированные в России. Порядок их применения прописан в инструкции, которую утверждает производитель ещё до государственной регистрации.

Средство, о котором идёт речь, зарегистрировано в РФ в установленном порядке и потому применять его можно. Соответствующее свидетельство Роспотребнадзор выдал компании-производителю ещё в марте 2018 года. В ведомстве добавили: после использования поверхность нужно просто обработать чистой водой и делать это необходимо, когда рядом нет детей.

Вообще образовательные учреждения самостоятельно выбирают тот или иной дезинфицирующий препарат и способ его применения. Получается, что предъявлять претензии родители должны непосредственно той СОШ, где учатся их дети.
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