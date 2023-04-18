«Продолжают гробить»: В Бурятии родители заявляют, что школьников травят хлором

Сельчане пожаловались, что их дети серьёзно страдают из-за дезинфицирующего средства
- Почему этим препаратом до сих пор моют посуду в столовой, пол и парты? – поинтересовались баргузинцы в группе «Баргузин-инфо». – У детей-аллергиков – обострение за обострением, усиление астмы, боли в животах, но их здоровье продолжают гробить. В Алтайском крае прокуратура уже заявила об опасности этого хлора, а у нас продолжают его использовать.
Пояснения дали в республиканском управлении Роспотребнадзора. Там отметили, что в любых организациях, включая образовательные, для обеззараживания можно использовать только препараты, зарегистрированные в России. Порядок их применения прописан в инструкции, которую утверждает производитель ещё до государственной регистрации.
Средство, о котором идёт речь, зарегистрировано в РФ в установленном порядке и потому применять его можно. Соответствующее свидетельство Роспотребнадзор выдал компании-производителю ещё в марте 2018 года. В ведомстве добавили: после использования поверхность нужно просто обработать чистой водой и делать это необходимо, когда рядом нет детей.
Вообще образовательные учреждения самостоятельно выбирают тот или иной дезинфицирующий препарат и способ его применения. Получается, что предъявлять претензии родители должны непосредственно той СОШ, где учатся их дети.