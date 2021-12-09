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Улан-удэнцы бьют тревогу из-за обработки школ и детсадов

Улан-удэнцы бьют тревогу из-за обработки школ и детсадов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
По словам родителей, дети жалуются на головные боли и першение в горле

В Улан-Удэ родители обратились в прокуратуру с просьбой проверить санобработку детских садов и школ. Родители считают, что один из препаратов, который использует в уборке, не должен применяться в детских учреждениях. Кроме того, матери детей уверены, что дезинфицирующее средство попросту применяют не по инструкции.

- Средство с поверхностей должно смываться, и проветриваться помещение должно минимум 15 минут, что, чаще всего, опускается. А списывается чаще всего на ОРЗ у детей, которые заболевают сейчас в садах и школах. Вот одна из причин сухого кашля и красного горла. Потому что обработка указана, у некоторых, через два-три часа, - говорят родители.

Матери рассказывают, что дети жалуются на першение в горле, на головные боли, головокружение, на возникшие аллергические реакции. Родители побеседовали с уборщицами, которые проводят обработку помещений. Последние заявляют, что «уже не чувствуют запахов». Родительницы выразили мнение, что персонал, возможно, получил химические ожоги.

- Мы общались с уборщицами. Они говорят «Мы уже даже запахов не чувствуем», по всей видимости, у них уже всё сожжено. Завхоз сказала, что «У нас у девчонок глаза из орбит вылазят, когда две таблетки кладут». Сейчас идёт информация, что для обработки туалетов кладут четыре таблетки. Какая-то убойная доза, - сказала одна из матерей во время онлайн-беседы с заместителем прокурора республики Светланой Козловой.

Родители обратились в прокуратуру Бурятии с просьбой провести проверку. В пресс-службе надзорного органа «Байкал-Daily» подтвердили, что поступило два заявления.

Применение возможно

В свою очередь, в комитете по образованию Улан-Удэ заявили, что средство «Дез-хлор» является безопасным препаратом. Ответ они опубликовали накануне на своей странице в соцсети.

- В рекомендациях управления Роспотребнадзора по организации работы детских садов в условиях строгого контроля за соблюдением антиковидных мер в детских учреждениях допускаются дезинфицирующие средства только IV класса опасности. «Дез-хлор» относится к IV классу малотоксичных веществ, а это значит в инструкции прописана возможность применения средства для проведения профилактической дезинфекции в детских учреждениях, - сообщили в комитете.

Здесь отметили, что «Дез-хлор» соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору.

Инструкция по применению дезинфицирующего средства вывешивается над раковиной или во внутренней стенке шкафа, в котором хранятся моющие и дезинфицирующие средства.

- В целях проведения дезинфекции каждая образовательная организация самостоятельно приобретает какое-либо из разрешённых к применению дезсредств, чередуя их каждые полгода. Обращений по нарушению инструкций по применению дезинфицирующих средств не поступало, - заключили в городском комитете по образованию.

Проверки прокуратуры по данному вопросу ещё идут, результаты станут известны позднее.
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