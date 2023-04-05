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В Бурятии прошёл республиканский турнир по теннису

В Бурятии прошёл республиканский турнир по теннису
Общество,  Фото:паблик «Настольный теннис Бурятии»
Соревнования провели в Кабанском районе

В селе Кабанск в Бурятии состоялся традиционный республиканский турнир по настольному теннису памяти пяти братьев Мункоевых.

По информации комитета массовой физической культуры и спорта администрации МО «Кабанский район», пятеро братьев Мункоевых: Ананий, Антон, Балай, Василий и Алта – уроженцы бурятского улуса Хандала Кабанского района. В годы Великой Отечественной войны защищали Родину с оружием в руках и погибли на полях сражений. В память о братьях в Хандале установлен памятник. Также память о Мункоевых увековечена и в республиканском турнире по настольному теннису.

Традиционные соревнования проводятся в этом году уже в 17 раз и, как правило, в первые дни весенних каникул. В этом году турнир собрал свыше ста участников из Кабанского, Иволгинского, Прибайкальского районов и Улан-Удэ.

- К сожалению, из-за непогоды не смогли приехать команды из Тункинского, Джидинского районов. Часть ведущих теннисистов из Улан-Удэ готовятся к чемпионату России, поэтому они также не участвовали в нашем турнире, - объяснила председатель спорткомитета Кабанского района Елена Котова.

Состязания прошли по пяти возрастным группам среди юношей и девушек, мужчин и женщин. Самыми юными участниками были Матвей М. и Софья П. из Бабушкина, самыми возрастными – Мунко Джабаев из Улан-Удэ и Роза Ринчинова из Иволгинского района.

Победителями у мужчин стал Арсалан Тулонов (Улан-Удэ) в возрастной группе «18-39 лет» и Максим Селивёрсов (Прибайкальский район) в группе «40-49 лет». У женщин в группе «40-49 лет» победила Анна Трифонова (Улан-Удэ).

Кроме этого, среди ветеранов первые места заняли Вячеслав Гырылов («мужчины 50-59 лет», Иволгинский район), Анатолий Будаев («мужчины 60-69 лет», Улан-Удэ), Мунко Джабаев («мужчины 70 лет и старше», Улан-Удэ), Роза Ринчинова («женщины 50 лет и старше», Иволгинский район).

настольный теннис Бурятия Кабанский район спорт

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