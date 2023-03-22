Забайкальцы сразились в стрельбе из лука по бурятским правилам

Региональный зимний чемпионат завершился в Агинском
Зимний региональный чемпионат по стрельбе из лука, посвящённый празднику Белого месяца, состоялся с 18 по 19 марта в Агинском Бурятском округе. Более 160 спортсменов и 16 команд из районов Забайкалья боролись за титул чемпиона. Соревнования проходили по бурятским правилам «Сагаан hара – 2023».
По итогам состязаний лучшим среди мужчин до 35 лет стал Баир Дашидоржиев. Второе место занял Бато Шагдаров, а почётное третье место – Бальжинима Багдаев. В возрастной категории до 45 лет среди мужской половины кубок чемпиона забрал Арсалан Догбаев. Серебряную медаль завоевал Булат Зурбулаев. Бронзовая медаль досталась Баиру Базардашиеву.
Самым метким по результатам соревнований среди участников в возрасте до 55 лет оказался Батор Цыдендоржиев. За ним призовые места забрали Балдан Болотов и Болот Нагмитов. Чемпионом в возрастной категории до 65 лет среди мужчин стал Бургэд Ринчинов. Второе место занял Дарма Дугарнимаев, а почётное третье забрал Баир Базаров.
Состязались за главный приз и участники старше 65 лет. У них лучшим оказался Арсалан Мункуев, «серебро» забрал Насан Намсараев, а «бронзу» – Бато Болотов.
В соревнованиях участие принимали и женщины. В возрастной категории до 40 лет среди лучниц самой меткой по результатам соревнований оказалась Ирина Дашинимаева. За ней вторую позицию заняла Светлана Жамбалдоржиева. На третьем месте – Аглаг Жаргалова. Среди спортсменок старше 40 лет чемпионкой стала Дарижаб Баясхаланова. Серебряную медаль завоевала Намжилма Дагбаева, а «бронза» досталась Дулме Мункуевой.
В командных состязаниях лучшими оказались лучники из села Зуткулей, они набрали 225 очков. На втором месте спортсмены их Сахюрты, на третьем – команда из Читы.
В абсолютном первенстве среди мужчин, по мнению судейской коллегии, метким оказался Арсалан Дармаев, а среди женщин – Арюна Молонова. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
Забайкальцы сразились в стрельбе из лука по бурятским правилам
Общество, Фото:
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