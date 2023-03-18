Нейросеть показала, как выглядел бы «бурятский» Волан-де-Морт

Ещё несколько героев «поттерианы» изобразили с помощью искусственного интеллекта
На днях в официальном аккаунте фильма-сказки «Коралловые бусы» (возрастное ограничение – 0+) в соцсетях разместили
занятное видео. В небольшом ролике показали, как выглядели бы герои «Гарри Поттера» (12+), если бы его снимали в нашей республике.
Самого Гарри, его друзей – Рона и Гермиону, директора школы «Хогвартс» альбуса Дамблдора и эльфа-домовика Добби изобразили с помощью нейросети.
Вскоре появилась и обещанная вторая часть – на этот раз национальные черты появились у лесничего Хагрида, Драко Малфоя, декана факультета Гриффиндор – профессора Макгонагалл, у Полумны Лавгуд с факультета Когтевран и у главного злодея киносаги – Воланд-де-Морта.
Детям пришлось всю зиму ходить на занятия пешком
Ещё несколько героев «поттерианы» изобразили с помощью искусственного интеллекта
Мальчики появились на свет в первый день весны
При этом свыше 5000 ребятишек перенесли операции
Специалисты призывают не поддаваться на уговоры недобросовестных туроператоров
Полученного угля хватит больше чем на неделю
Уроженка Бурятии выступает за Сербию
18 марта 1993 года в республике был создан отряд милиции особого назначения
Павел Яковлев погиб 1 февраля
Шар собрали из профильного металла
Воды не было пять часов
В финал вышли 14 лучших бойцов. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с крупного турнира
Он состоится в день весеннего равноденствия
В столице Забайкалья вновь пройдёт «Цветущий Багульник»