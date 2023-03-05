Открыта продажа авиабилетов из Улан-Удэ на Ольхон на лето

Время полёта – всего 40 минут на самолёте L410
Открыта продажа билетов на рейс Улан-Удэ - Ольхон на лето. Об этом в соцсети сообщил директор аэропорта Улан-Удэ Дмитрий Гармаев.
«Это суперпопулярный рейс, который ежедневно летает из международного аэропорта «Байкал» на самый большой остров Байкала», - отметил он.
Время полёта – всего 40 минут на самолёте L410. Рейс Улан-Удэ – Хужир выполняется авиакомпанией «Аврора» совместно с партнёром-оператором авиакомпанией «Сибирская Легкая авиация».
В 2022 году на этом маршруте, по данным Минтранса Бурятии, перевезли 6,5 тысяч пассажиров.
«Байкал-Daily» сообщал, что жители Бурятии могут воспользоваться субсидированными билетами по направлениям из Улан-Удэ в Хабаровск, Красноярск, Хужир, Якутию и Владивосток в течение всего 2023 года.
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