Открыта продажа авиабилетов из Улан-Удэ на Ольхон на лето

Время полёта – всего 40 минут на самолёте L410

Открыта продажа билетов на рейс Улан-Удэ - Ольхон на лето. Об этом в соцсети сообщил директор аэропорта Улан-Удэ Дмитрий Гармаев.

«Это суперпопулярный рейс, который ежедневно летает из международного аэропорта «Байкал» на самый большой остров Байкала», - отметил он.

Время полёта – всего 40 минут на самолёте L410. Рейс Улан-Удэ – Хужир выполняется авиакомпанией «Аврора» совместно с партнёром-оператором авиакомпанией «Сибирская Легкая авиация».

В 2022 году на этом маршруте, по данным Минтранса Бурятии, перевезли 6,5 тысяч пассажиров.

«Байкал-Daily» сообщал, что жители Бурятии могут воспользоваться субсидированными билетами по направлениям из Улан-Удэ в Хабаровск, Красноярск, Хужир, Якутию и Владивосток в течение всего 2023 года.