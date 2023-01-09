Жители Бурятии смогут летать по субсидированным билетам в города ДФО

Пять авиамаршрутов из Улан-Удэ вошли в перечень субсидируемых на 2023 год



В новом году авиакомпания «Аврора» продолжит авиаперевозки по пяти маршрутам из Улан-Удэ во Владивосток, Красноярск, Хабаровск, Якутск и Хужир. Минтранс России утвердил перечень социально значимых маршрутов ДФО на 2023 год для предоставления субсидии из федерального бюджета.



Жители Бурятии смогут воспользоваться субсидированными билетами по данным направлениям в течение всего 2023 года. Например, во Владивосток стоимость билета в одну сторону в рамках авиакомпании «Аврора» составляет 9900 рублей, в Хужир – 1038 рублей, в Хабаровск – 6000 рублей.



- Эти направления пользуются популярностью как у жителей Бурятии, так и других регионов. Например, за прошлый год по маршруту Улан-Удэ-Владивосток перевезено более 21 тысячи пассажиров, Улан-Удэ-Красноярск - более 24 тысяч, Улан-Удэ - Хабаровск – около 16 тысяч, Улан-Удэ-Якутск –12,4 тысячи, Улан-Удэ-Хужир – 6,5 тысяч пассажиров, - сообщили в минтрансе Бурятии.

