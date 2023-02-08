В Байкальске появится лежащий Будда

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В городе Байкальск в Иркутской сегодня стартует необычное мероприятие –фестиваль белого творчества. Пять дней участники будут создавать скульптуры из снега на берегу Байкала.- По задумке организаторов, каждый из дней фестиваля — это сны Снегомэна, а созданные в разные дни фигуры — его следы. Начнется всё на горе Соболиной, где участники вырежут скульптуры из заготовленных форм. Во второй и третий день фестиваля в городе пройдут мастер-классы по организации ярких событий, работе со снегом, созданию карнавальных костюмов, - сообщают «Вести-Иркутск».Самые интересные мероприятия запланированы на выходные. В субботу состоится карнавальное шествие, а в воскресенье — создание большой снежной фигуры лежащего Будды.Вечером будет концерт тишины: сначала выступят авангардные музыканты, а затем всем предстоит послушать тишину. После этого Снегомэн заснёт, чтобы проснуться на следующий год.