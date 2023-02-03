Иркутск примет чемпионат Сибири по киокусинкай

По результатам будут сформированы команды для участия во всероссийских соревнованиях



В Иркутске, во дворце спорта «Труд» с 4 по 5 февраля состоятся чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по киокусинкай. На татами планируют выйти более 300 спортсменов из Новосибирской, Иркутской, Омской, Кемеровской областей, Красноярского края и Республики Хакасии. Среди них – чемпионы и призёры международных соревнований, чемпионата, кубка и первенства России.



Соревнования проводятся личном и командном первенствах. Спортсмены разыграют 132 комплекта наград в весовых категориях, ката и ката-группе. По результатам чемпионата и первенства Сибири будут сформированы сборные команды для участия во всероссийских соревнованиях, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



Программа первенства СФО



4 февраля

10:00 – Открытие соревнований (ката, весовые категории возрастной группы 10-11 и 12-13 лет). Награждение.



5 февраля

10:00 – Соревнования в дисциплине ката возрастной группы 14-15 и 16-17 лет.

12:00 – Официальное открытие соревнований.

12:30 – Соревнования в весовой категории 12-13, 14-15 и 16-17 лет. Награждение.



Программа чемпионата СФО



5 февраля

10:00 – Соревнования в дисциплине ката.

12:00 – Официальное открытие.

12:30 – Соревнования в дисциплине кумитэ. Награждение.



Возрастное ограничение: 6+.

