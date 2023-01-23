Декабрь в Бурятии оказался аномально тёплым

Под конец месяца в одном из районов зафиксировали всего -1 градус







Ночами столбик термометра колебался в основном от -21 до -26°С, на побережье Байкала – от -11 до -16°С, а при снеге там же – от -5 до -10°С. В самые холодные ночи в республике отмечалось от -31 до -36 градусов, во второй и третьей декаде декабря в Баунтовском и Муйском – от -40 до -44.



В дневное время фиксировалось от -14 до -19, местами на севере и юго-западе и в холодные дни на большей части территории республики – от -21 до -27. На крайнем севере регистрировали от -30 до -33, по Прибайкалью и в тёплые дни в большинстве районов – от -6 до -11, по южному Прибайкалью – до -3.



Самая высокая температура – 1 градус ниже нуля – воцарилась 21 декабря в тункинском селе Монды. Декабрь выдался ещё и очень снежным. В Кабанске, Кяхте, Новоселенгинске, заиграевском селе Новая Курба, Петропавловке (Джидинский район) и в Бичуре выпало в 2-2,5 раза больше осадков, чем обычно.



В прибайкальском селе Нестерово зафиксировали три месячных нормы осадков. А вот в Северо-Байкальском, Муйском, Баунтовском, Хоринском, местами – в Кабанском (город Бабушкин), Тункинском (село Кырен) и Закаменском (улус Санага) районах снега была мало. Меньше всего осадков – 1 миллиметр – наблюдалось в Багдарине (Баунтовский район). Это лишь 34% от месячной нормы.



Ветер в Бурятии в декабре усиливался до 15-22 метров в секунду. По Прибайкалью прошли два сильных снегопада. А в Кырене был туман с ухудшением видимости до 200 метров, рассказали в Бурятском гидрометцентре.





Первый зимний месяц побаловал жителей Бурятии теплом. Средняя температура воздуха в декабре в большинстве районов оказалась на 1-3 градуса выше, чем в предыдущие годы. По Прибайкалью она была такой же, как обычно, и лишь на юго-западе – ниже нормы.