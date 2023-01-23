23 января

22 января

Популярное

Улан-удэнской колонии осуждённые сыграют в живые шахматы

Улан-удэнской колонии осуждённые сыграют в живые шахматы
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Для этого сшили специальные накидки

В улан-удэнской исправительной колонии №8 осуждённые изготовили 32 шахматные накидки по количеству фигур на шахматной доске. Это было сделано для проведения театрализованного представления шахматной партии. Пошив производился в рамках кружковой работы.

На накидки были нанесены контуры и изображения ключевых фигур настольной игры, а для более полного погружения в игру, актёрам предстоит вжиться в роли живых шахмат.

Живые шахматы - театрализованное представление шахматной партии, которая проводится на шахматной доске большого размера, размеченной на открытых площадках, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии. 
УФСИН

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В улан-удэнской колонии появился зал для гимнастики
В улан-удэнской колонии появился зал для гимнастики
Общество, 23.01.2023
В день открытия для осуждённых провели мастер-класс
На станции Улан-Удэ за неделю досмотрено 36 тонн свиных полуфабрикатов
На станции Улан-Удэ за неделю досмотрено 36 тонн свиных полуфабрикатов
Общество, 23.01.2023
Всего досмотрено более 200 тонн животноводческой продукции
Житель Бурятии выиграл в лотерею почти 98 млн рублей
Житель Бурятии выиграл в лотерею почти 98 млн рублей
Общество, 23.01.2023
Это самый крупный куш в истории республики
Жителей Бурятии просят высказаться об экотропах
Жителей Бурятии просят высказаться об экотропах
Общество, 23.01.2023
Мнение можно оставить на Госуслугах
В Забайкалье откроют первый экоотель
В Забайкалье откроют первый экоотель
Общество, 23.01.2023
Экоотель будет состоять из 10 коттеджей
Нерпы в тонусе, медведи в берлоге: В Бурятии рассказали, как животные выживают в морозы
Нерпы в тонусе, медведи в берлоге: В Бурятии рассказали, как животные выживают в морозы
Общество, 23.01.2023
От суровых холодов их спасают густой мех и зимняя спячка
В Улан-Удэ юным самбистам рассказали о перспективах в вузах ФСИН
В Улан-Удэ юным самбистам рассказали о перспективах в вузах ФСИН
Общество, 23.01.2023
Сотрудник УФСИН Бурятии провёл профориентационную лекцию для учеников спортивной школы
Декабрь в Бурятии оказался аномально тёплым
Декабрь в Бурятии оказался аномально тёплым
Общество, 23.01.2023
Под конец месяца в одном из районов зафиксировали всего -1 градус
Реки на севере Бурятии промёрзли до дна
Реки на севере Бурятии промёрзли до дна
Общество, 23.01.2023
Ситуация на водоёмах республики остаётся спокойной
В Бурятии сельчане построили себе тир
В Бурятии сельчане построили себе тир
Общество, 23.01.2023
Работы выполняли ТОСовцы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^