Улан-удэнской колонии осуждённые сыграют в живые шахматы

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Для этого сшили специальные накидки



В улан-удэнской исправительной колонии №8 осуждённые изготовили 32 шахматные накидки по количеству фигур на шахматной доске. Это было сделано для проведения театрализованного представления шахматной партии. Пошив производился в рамках кружковой работы.



На накидки были нанесены контуры и изображения ключевых фигур настольной игры, а для более полного погружения в игру, актёрам предстоит вжиться в роли живых шахмат.



Живые шахматы - театрализованное представление шахматной партии, которая проводится на шахматной доске большого размера, размеченной на открытых площадках, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

