Для этого сшили специальные накидки
В улан-удэнской исправительной колонии №8 осуждённые изготовили 32 шахматные накидки по количеству фигур на шахматной доске. Это было сделано для проведения театрализованного представления шахматной партии. Пошив производился в рамках кружковой работы.
На накидки были нанесены контуры и изображения ключевых фигур настольной игры, а для более полного погружения в игру, актёрам предстоит вжиться в роли живых шахмат.
Живые шахматы - театрализованное представление шахматной партии, которая проводится на шахматной доске большого размера, размеченной на открытых площадках, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Улан-удэнской колонии осуждённые сыграют в живые шахматы
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