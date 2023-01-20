Бурятская певица расплакалась из-за стоимости аренды залов

Мэдэгма Доржиева рассказала, почему не будет устраивать юбилейный «сольник»
Популярная бурятская певица Мэдэгма Доржиева расплакалась, узнав сумму за аренду зала в театре. Артистка планировала организовать сольный концерт в честь 30-летия творческой деятельности. Подобные мероприятия она не устраивала более 15 лет.
- Ребята, я не буду делать концерт. Это какой-то ужас. Дерут втридорога, такую сумму назвали, что я просто в шоке, я просто в шоке, - со слезами на глазах сказала Мэдэгма Доржиева на видео, опубликованном на её странице в соцсети.
По её словам, артистам, не прикреплённым к государственной организации, или не имеющим спонсоров, практически невозможен сольный концерт. В противном случае придётся «уйти в большой минус».
- Цены на аренду залов для сторонних артистов, аренду светового оборудования, светодиодных экранов, аренду звукового оборудования просто космические для нашего региона. И посильной для нашего населения ценой за билет просто не окупаются. А вы бы пошли на концерт за 2500 - 3000 рублей? – поинтересовалась певица.
О том, что цены на аренду концертных помещений и оборудования для республики заоблачные, подтвердил и другой бурятский певец – Чингис Ли (Хандажапов). Он с 2020 года выплачивает кредит за несостоявшийся юбилейный «сольник». Тогда концерт перенесли из-за ковидных ограничений; потом артист планировал выступление на другой площадке, но в итоге принял решение вовсе отменить концерт.
- Я позавчера буквально пишу на площадку: «Всё отменяем полностью, не буду я ничего делать». Потому что нереально бурятскому артисту на своей родине провести концерт, с нас дерут как с зарубежных артистов. Московские артисты приезжают, они, конечно, за аренду могут платить по 350, по 500 тысяч, но мы такие деньги платить не можем. У нас не такие гонорары, как у них на западе, - рассказал «Байкал-Daily» Чингис Ли.
При этом он добавил, что выступал на городских площадках только вместе с Анитой Цой, когда она гастролировала в Улан-Удэ (в театре оперы и балета – 2012 год, в физкультурно-спортивном комплексе – 2017 год).
- На больших площадках в своём же родном городе я выступаю только с Анитой Цой, вот представьте, - посетовал певец.
Бурятская певица расплакалась из-за стоимости аренды залов
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