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Бурятский певец Чингис Ли возмущён отменой его концерта

Бурятский певец Чингис Ли возмущён отменой его концерта
Общество,  Фото:https://vk.com/chingislee
Артист подсчитывает убытки

Бурятский певец Чингис Ли (Хандажапов) возмущён отменой его сольного концерта, который должен был состояться в начале апреля в Бурятском театре драмы. По словам артиста, отмену министерство культуры республики объяснило возможной угрозой распространения коронавируса и ограничением на проведение массовых мероприятий.

- Введено ограничение на массовые мероприятия до 750 человек. Театр вмещает в себя 360 человек. Но почему не отменяются выступления того же театра «Байкал», концерта Эрдэни Батсух, ансамбля «Уряал» и различные спектакли, проводимые в театрах города? Что за деление? - возмущается артист.

Позже в министерстве добавили, что также концерт отменили из-за того, что в нём был заявлен российский певец Данко, который приедет из другого региона страны. Но на этот счёт у певца тоже вопросы. Он возмущается, почему ему не предложили убрать из программы концерта Данко и заменить его выступление местными артистами.

- Ошибка министерства культуры в том, что они отменили долгожданный, юбилейный концерт, не посоветовавшись со мной. Мы могли с лёгкостью поменять формат концерта и заменить Данко на другого, бурятского певца или певицу. Я мог спокойно пригласить своих друзей Зоригто и Нонну Тогочиевых или, например, Мэдэгму Доржиеву. В первую очередь, это мой сольный концерт, к которому я готовился очень долго, не спал ночами, падал в голодные обмороки. Меня подбадривала мой друг, коллега Анита Цой. Так нельзя делать, я готовился к этому мероприятию очень серьёзно, времени было предостаточно, - высказался Чингис Ли в соцсетях.

В беседе с «Байкал-Daily» артист признался, что в качестве альтернативы ему предлагали провести концерт в мае или осенью. Но на это время у артиста другие планы и он не может проводить концерт.

- Сейчас позвонил Зоригто Тогочиев, предлагал всё-таки провести концерт и выступить на нём с Нонной. Но, честно, у меня уже настроения нет. Я третий день пью успокоительные, - расстроено сказал Чингис.

Также он сообщил, что смета концерта составляет почти 600 тысяч рублей. Ему пообещали вернуть средства за аренду зала – 100 тысяч рублей. Также уже распечатаны билеты, афиши, для приглашённого артиста уже куплены авиабилеты, с возвратом которых сейчас возникли трудности. Артист подсчитывает убытки.

Кроме того, певец признался, что намерен покинуть Бурятию и переехать в другой регион. Сейчас он и его семья продают недвижимость и готовятся к переезду.


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