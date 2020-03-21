Бурятский певец Чингис Ли возмущён отменой его концерта

Артист подсчитывает убытки
Бурятский певец Чингис Ли (Хандажапов) возмущён отменой его сольного концерта, который должен был состояться в начале апреля в Бурятском театре драмы. По словам артиста, отмену министерство культуры республики объяснило возможной угрозой распространения коронавируса и ограничением на проведение массовых мероприятий.
- Введено ограничение на массовые мероприятия до 750 человек. Театр вмещает в себя 360 человек. Но почему не отменяются выступления того же театра «Байкал», концерта Эрдэни Батсух, ансамбля «Уряал» и различные спектакли, проводимые в театрах города? Что за деление? - возмущается артист.
Позже в министерстве добавили, что также концерт отменили из-за того, что в нём был заявлен российский певец Данко, который приедет из другого региона страны. Но на этот счёт у певца тоже вопросы. Он возмущается, почему ему не предложили убрать из программы концерта Данко и заменить его выступление местными артистами.
- Ошибка министерства культуры в том, что они отменили долгожданный, юбилейный концерт, не посоветовавшись со мной. Мы могли с лёгкостью поменять формат концерта и заменить Данко на другого, бурятского певца или певицу. Я мог спокойно пригласить своих друзей Зоригто и Нонну Тогочиевых или, например, Мэдэгму Доржиеву. В первую очередь, это мой сольный концерт, к которому я готовился очень долго, не спал ночами, падал в голодные обмороки. Меня подбадривала мой друг, коллега Анита Цой. Так нельзя делать, я готовился к этому мероприятию очень серьёзно, времени было предостаточно, - высказался Чингис Ли в соцсетях.
В беседе с «Байкал-Daily» артист признался, что в качестве альтернативы ему предлагали провести концерт в мае или осенью. Но на это время у артиста другие планы и он не может проводить концерт.
- Сейчас позвонил Зоригто Тогочиев, предлагал всё-таки провести концерт и выступить на нём с Нонной. Но, честно, у меня уже настроения нет. Я третий день пью успокоительные, - расстроено сказал Чингис.
Также он сообщил, что смета концерта составляет почти 600 тысяч рублей. Ему пообещали вернуть средства за аренду зала – 100 тысяч рублей. Также уже распечатаны билеты, афиши, для приглашённого артиста уже куплены авиабилеты, с возвратом которых сейчас возникли трудности. Артист подсчитывает убытки.
Кроме того, певец признался, что намерен покинуть Бурятию и переехать в другой регион. Сейчас он и его семья продают недвижимость и готовятся к переезду.
Бурятский певец Чингис Ли возмущён отменой его концерта
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
С водителями провели беседы
Артист подсчитывает убытки
Жителей республики просят сохранять спокойствие
За кражу мужчина получил условный срок
Мужчина работает вальщиком
Возбуждено уголовное дело
Соревнования завершились в начале недели
Такие меры предприняты из-за коронавируса
Ребята стали участниками акции «Засветись!»
Также снизилась цена на огурцы, помидоры и сметану
В горах Восточного Саяна зафиксированы следы нескольких особей
По данным Бурятского гидрометцентра, 21 марта по республике ночью без осадков
Предприниматели выплатят штраф
Для участия нужно записать на видео чтение поэмы Твардовского
Ввод в эксплуатацию планируется на 2021-2022 годы