В улан-удэнском СИЗО врачи осмотрели подростков

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Профосмотры проводятся два раза в год



В следственном изоляторе № 1 состоялся медицинский профилактический осмотр несовершеннолетних несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, содержащихся в учреждении.



Медосмотр подростков провели врачи городской поликлиники № 1.



- Подростки побывали на приёме у узких специалистов, проверили свои антропометрические данные, а врач функциональной диагностики снял у несовершеннолетних электрокардиограмму сердца, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



Медицинский профилактический осмотр подростков в следственном изоляторе проводится два раза в год для профилактики раннего выявления заболеваний и факторов риска их развития.







