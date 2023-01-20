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В улан-удэнском СИЗО врачи осмотрели подростков

В улан-удэнском СИЗО врачи осмотрели подростков
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Профосмотры проводятся два раза в год

В следственном изоляторе № 1 состоялся медицинский профилактический осмотр несовершеннолетних несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, содержащихся в учреждении.

Медосмотр подростков провели врачи городской поликлиники № 1.

- Подростки побывали на приёме у узких специалистов, проверили свои антропометрические данные, а врач функциональной диагностики снял у несовершеннолетних электрокардиограмму сердца, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

Медицинский профилактический осмотр подростков в следственном изоляторе проводится два раза в год для профилактики раннего выявления заболеваний и факторов риска их развития.



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