Профосмотры проводятся два раза в год
В следственном изоляторе № 1 состоялся медицинский профилактический осмотр несовершеннолетних несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, содержащихся в учреждении.
Медосмотр подростков провели врачи городской поликлиники № 1.
- Подростки побывали на приёме у узких специалистов, проверили свои антропометрические данные, а врач функциональной диагностики снял у несовершеннолетних электрокардиограмму сердца, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Медицинский профилактический осмотр подростков в следственном изоляторе проводится два раза в год для профилактики раннего выявления заболеваний и факторов риска их развития.
В улан-удэнском СИЗО врачи осмотрели подростков
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